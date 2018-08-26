美為何不滿薩爾瓦多？ 陸學者：因為梵蒂岡也快了

圖為梵蒂岡聖彼得大教堂前的廣場。中國與梵蒂岡進展加快，很可能隨時都會宣布建交。（圖／美聯社）

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中時電子報

薩爾瓦多與台灣斷絕官方外交關係的決定，讓美國政府罕見地發表對薩國斷交舉動強烈不滿的聲明。大陸資深國際關係學者王義桅表示，美國之所以從白宮到國會都發出強烈反應，在於梵蒂岡與中國進展較大，教廷也即將與台灣斷交。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅在接受俄國媒體專訪時表示，美國做出強烈反應的原因之一，是因為中國與梵蒂岡建交步伐進展較大。相應地，教廷也將與台灣斷交。

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他表示，現在中國和梵蒂岡的建交談判已經差不多完成，一旦簽下梵蒂岡，天主教的國家都會紛紛願意與中國大陸建交，台灣壓力也很大。美國在換著方式打台灣牌，實際上本質還是中美博弈。

‏王義桅說，美國一直以來除了貿易戰還打台灣牌，對中國施加壓力。這些國家很多實際上早就不願與台灣保持所謂的外交關係了，因為意義不太大，台灣也給不了他們太多的錢。

此外，王義桅指出，美國對中國在中美和南美的外交成績，是其不滿的另一個原因。

他說，長期以來美國將中美洲和南美洲當作美國的後院，中國與這些地區的越來越多國家建立關係，美國擔心中國會利用這些國家對美國影響力做所謂的挑戰，現在美國把中國作為戰略競爭對手，所以總是從最壞的角度看中國做的事情。

美國對薩爾瓦多所表達的強烈不滿，遭到北京的激烈批評。中國呼籲華盛頓，尊重他國政治權力，節制大國霸權主義，並客觀看待中薩兩國之間的建交事實。

衛星通訊社指出，美國對薩爾瓦多與台灣斷交、和中國建交反應極為強烈，白宮公開表示薩國舉動對整個美洲大陸的經濟狀態和安全構成威脅。

美國政府和一些重量級國會議員幾乎同步表態也令人意外。在白宮聲明之前，著名共和黨人、弗羅里達州的參議員魯比歐已在推特上表示，薩爾瓦多與台灣斷交是「可怕的錯誤」。魯比歐甚至威脅要停止給薩爾瓦多提供援助，「薩爾瓦多人民將很快明白，美國總統並非在虛張聲勢。」

(中時電子報)

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文章來源：美國為何對薩爾瓦多不滿？

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