台南不平靜今晚連3震恐還有主震？ 專家回應了

台南今晚發生3起地震。(圖/翻攝自中央氣象局)

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中時電子報

今晚台南人恐怕不平靜，根據中央氣象局資料顯示，從今傍晚16時20分開始高雄六龜與台南連續發生三起地震引起民眾的恐慌，不少民眾表示很怕會有大地震，對此地震預測中心主任陳國昌表示，民眾不用驚慌，這都僅能算是去年2月大地震後的餘震，且從資料看來並不會有大地震發生。

今傍晚16時20分發生了一起規模3.7地震，震央位在高雄六龜，且深度僅6.6公里，算是相當淺層地震，最大震度落在高雄甲仙3級，台南楠西也有2級；接著在晚間21時19分接著發生規模3.3地震，震央位於台南永康，深度12.5公里，最大震度在台南永康4級、台南市區3級；另外21時44分緊接又發生一起規模3.6地震，震央位於台南北區，深度11.1公里，最大震度在台南永康、台南市4級。

接連3次地震令台南市民相當驚慌，對此，陳國昌指出，這3次的地震都是接續去年2月規模5.2地震的餘震，由於以前這一帶都未發生過地震，因此去年2月發生過後就容易引發周邊斷層作用，今年的數據看來，周遭的確地震不斷。

陳國昌說，日前也有找來專家學者研究討論過，判斷過後認為最近幾次的地震，都是去年2月規模5.2的餘震，只是這次拖延的時間較長，民眾不需要過於擔心。

另外也提醒民眾，隨做好防災準備才能在地震來時保護自己的生命財產安全！

(中時電子報)

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