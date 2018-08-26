桃園捷運建設落後 陳學聖：快看不到新北捷運車尾燈

新北市長朱立倫（中）26日上午與國民黨桃園市長參選人、立委陳學聖（右）視察捷運三鶯線，聽取捷運工程局長趙少廉（左）的簡報。（陳俊雄攝）

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國民黨桃園市長參選人、立委陳學聖（左）和新北市長朱立倫視察捷運三鶯線後，感嘆桃園捷運建設落後太多，「快要看不到新北捷運的車尾燈」。（陳俊雄攝）

新北市長朱立倫26日和國民黨桃園市長參選人、立委陳學聖前往三峽視察捷運三鶯線工程狀況，陳學聖看到新北市的捷運建設工程，感嘆表示桃園市落後太多，快要「看不到新北市捷運的車尾燈」，真的要急起直追。

新北市長朱立倫及國民黨桃園市長參選人、立法委員陳學聖26日上午視察捷運三鶯線工程，朱立倫也不忘細數三環三線進度：2013年新莊線通車、2015年頂埔線通車、2017年機場捷運線完成，今年底可以完成環狀線第一期及淡海輕軌試營運，剩下的幾條包括三鶯線進度達23％；萬大中和樹林線第一期工程進度也逾33％，第二期工程日前獲中央核定；安坑線進度38％，每一條捷運線都希望能把握進度，以最高品質完工。

朱立倫說，每條捷運完工後，都能讓新北市與台北、桃園交通狀況做更緊密的結合，他也希望三鶯線能很快連接到桃園。

朱立倫表示，桃園捷運綠線是他當桃園縣長時的規畫，桃園綠線核定時間比三鶯線慢一年而已，目前三鶯線進度已超過23％，非常希望桃園綠線、三鶯線延伸到八德工程儘速施工，才能串連機場捷運完成第三環。

陳學聖聽完簡報後表示，新北市的捷運建設成果，一方面是朱立倫的行政效率驚人，另方面桃園市落後太多，快要「看不到新北市捷運的車尾燈」，桃園真的要急起直追。

陳學聖指出，桃園綠線與三鶯線核定時間相差很短，但綠線尚未動工，桃園應加速建設讓民眾了解大眾運輸的好處，也應將機場捷運票價納入捷運體系，不要讓機捷置身於外。

(中時 )

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