兩句話點破國民黨和民進黨遇水災差別在哪 網笑：中肯到不行

2018年08月26日 22:43 中時電子報 黃麗蓉

南台灣連日暴雨，蔡英文總統25日坐雲豹車南下嘉義勘災，慘被災民嗆。而當年她就曾嗆前總統馬英九坐直升機勘災，指他應坐車來，現在兩相對比顯得格外諷刺！而同樣是遇水災，國民黨和民進黨究竟差別在哪？「靠北民進黨」粉專用兩句話巧妙點破：「國民黨做不好，大家罵。民進黨做不好，罵大家。」網友笑喊：中肯到不行！

2009年8月，當時的馬英九總統搭直升機前往高雄縣六龜鄉勘災，民進黨主席蔡英文嗆馬說：「總統搭直升機還不如坐車勘災，才能真正體恤災民需求。」還說坐車勘災，可以體會到災民面對的困境。

而前行政院長劉兆玄和前政院秘書長薛香川，當年也面臨同樣的處境。國民黨北市議員參選人羅智強在臉書指出，在滾滾泥水中艱難勘災的劉兆玄和薛香川，當年可是被綠營罵得豬狗不如，蔡英文還撂狠話說，氣得想砸電視、要讓馬英九政府斷一隻手臂。對比今天蔡英文的裝甲車遊，民進黨當初罵人的那些x，如今在哪？

對兩大黨的差別「國民黨做不好，大家罵。民進黨做不好，罵大家。」網友認為，「說得好！」、「哈哈哈..真是這樣。」、「民進黨的邏輯：不是國民黨、馬英九、蔣中正的錯，就是老天爺的錯。」、「原來是『錯』在死忠支持者...」、「這仁兄太有才囉！」、「因為冥晉黨永遠不會檢討，如做不好只會怪別人，這就是冥晉黨的鴨霸！」、「北台灣民進黨選舉喊翻轉，大家都忘了南台灣20年沒翻了，太寵民進黨，才讓他們無法無天。.」、「這是他們一貫的作風。」、「民進黨不倒，國家不會好。」、「總之，永遠不會認錯。」

(中時電子報)