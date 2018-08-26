吃太多肉、擔心酮酸中毒 生酮飲食常犯的7大錯誤

2018年08月26日 22:42 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

怎麼吃才適合我？低醣生酮飲食最常犯的7大錯誤：

1.沒耐心。

因為身體不習慣以酮體作為熱量來源，有些人在初期時會經歷生酮流感（頭暈、疲倦、冒冷汗、噁心、頭痛等類似流感症狀），遇到這種狀況要有耐心，通常2、3天後，症狀就會消失，而進入生酮狀態。

圖／康健雜誌

2.脂肪吃不夠。

生酮飲食的脂肪量必須佔總熱量的70％以上，有時候光是靠吃肉來攝取脂肪可能不夠，必須額外補充優質油品。如果不想額外補油，最好的方法就是從食物中攝取足夠，例如五花肉、東坡肉；或是將油融入到食物中，例如煎蛋時奶油多加一些，或是使用油脂製作美乃滋沾醬。

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3.吃太多蛋白質。

蛋白質如果吃太多，在體內會轉換成葡萄糖，也會升高胰島素，身體就無法將熱量來源從葡萄糖切換成酮體。因此，蛋白質要適量，吃肉的時候要選擇油脂豐富的部位，例如三層肉、雞腿肉或有肥魚肚的魚肉。

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4.電解質缺乏。

生酮飲食會造成鈉、鎂、鉀缺乏，而產生頭痛、噁心、便秘、嗜睡、抽筋等副作用。所以，可以在菜餚中加足量的鹽，以低鈉高鉀鹽、天然岩鹽、湖鹽或海鹽為優先選擇。同時，也要攝取大量的深綠色蔬菜，或是額外補充鉀。

5.吃太多隱藏的碳水化合物。

市面上的加工食品大都添加了澱粉和糖分，例如魚丸、貢丸、香腸、甜不辣等都是生酮的破壞分子。這些加工食品最好不要吃。

6.蔬菜吃太少。

蔬菜中含有大量維生素、礦物質，是體內生化反應能否正常運作的關鍵。而蔬菜的膳食纖維則具有促進腸道蠕動、餵養腸益菌、組成糞便的3大作用。生酮飲食因為澱粉攝取量減少，所以如果蔬菜的攝取也不足的時候，維生素、礦物質和膳食纖維也會不足，而造成噁心、抽筋、便秘等症狀。

7.擔心酮酸中毒。

如果你不是第1型糖尿病或是第2型糖尿病嚴重控制不良，可以不用擔心酮體失控。

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(中時電子報)