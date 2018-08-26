陸國產航母今日離港 進行第二次海試

2018年08月26日 22:53 中時電子報 盧伯華

大陸國產航母離開大連港碼頭，進行第二次海試。（圖／大陸微博）

陸媒引述微博傳出的消息稱，大陸首艘國產航母26日在鞭炮聲中離開大連港碼頭，再次出航進行第二次海試。

大陸《觀察者網》引述微博網友的消息說，大連造船廠今天早上燃放鞭炮，為大陸首艘國產航母的第二次海試舉行儀式。隨後，002型航母在多艘拖船的牽引下緩緩的離開船廠碼頭。

大陸國產航母離港準備進行第二次海試。（圖／大陸微博）

報導說，先前在8月22日，有航母「保姆」之稱的中共海軍89號保障船駛離碼頭，並於25日回港。媒體的照片也顯示，8月25日大陸國產航母已經甲板清空。上述跡象均被媒體解釋為航母再次海試前的準備工作。

報導指出，大陸首艘國產航母、也是第二艘航母先於今年5月13日進行了首次海試，並在5月23日完成後入塢進行維護工作。7月19日清晨首艘航母遼寧艦接替了國產航母進入船塢，此後國產航母就一直停靠在船塢外側的碼頭上。

《觀察者網》軍事評論員表示，從首次海試完成到再次海試開始，國產航母用了3個月又3天，進度較之遼寧號航母的3個月又15天穩中有快。國產航母為自行製造的全新艦體，加上有了遼寧號改裝、測試和運用中的一系列經驗教訓，其從測試到服役的時間也有望快於遼寧號1年1月又15天的記錄。

(中時電子報)