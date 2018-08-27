大骨肉湯營養價值高又補鈣？ 醫師這樣說

2018年08月27日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

有許多人都會熬「大骨肉湯」來喝，因為認為這個湯非常有營養，也相當滋補，不過就有醫生提出警告，肉湯的影養不如想像中高，不如直接吃肉，而且肉湯還隱藏著許多不利健康的問題。

根據元氣網報導，北京協和醫院醫師于康表示，科學證實肉湯的營養大多來自於肉，湯本身營養價值很低，不足肉的十分之一。肉湯的營養成分包括水溶性和非水溶性兩種，經過漫長的燉煮過後，湯裡面只剩下水溶性物質，如維生素C、胺基酸、少量蛋白質。且肉類所含的絕大多數營養物質都是非水溶性，如鈣、鐵、90%以上的蛋白質都保留在肉裡頭，對於健康成年人來說，只喝湯不吃肉，是完全無法補充到鈣、鐵，蛋白質也不足。

台灣許多人愛喝牛肉湯(圖/本報資料照)

另外，于康也提醒喝肉湯會存在幾個風險，含鹽量高，餐廳所販售的鮮美湯頭，鹽分往往很高，喝個幾碗加上幾個菜，一天攝取鹽分就超過6g超過WHO建議標準。

含油量高也是肉湯隱藏風險之一，尤其是湯的顏色越白，脂肪含量就越高，多喝對身體無益；最後是嘌呤含量高，長期食用濃厚肉湯，會增加高尿酸血症的風險，導致痛風。

但就是想喝湯該怎麼辦？

1、 喝湯不棄肉，才能攝取完整營養。

2、 高尿酸血症、痛風、糖尿病、高血壓、高血脂、肥胖等患者，不能長期大量食用肉湯。

3、 熬煮肉湯時，上放油鹽，喝湯前剃除浮油，就能避免肥胖。

4、 不要喝太燙的湯，降低口腔和食道黏膜的傷害。

5、 別吃湯泡飯，會使範例被整顆吞下，增加胃的負擔。

(中時電子報)