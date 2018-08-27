母湯啦!阿娘竟在4歲兒前自慰 阿爸驚慌攜子夜奔逃

示意圖（達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

北部地區有名人妻委託徵信社查到丈夫攜子離家出走，還「金屋藏嬌」另有小三，案子到了地檢署審理案情大反轉，不但丈夫與小三通姦證據不足而沒有起訴，她的丈夫更是「驚爆內幕」，他告訴法官攜帶兒子離家的原因，是他老婆常有脫序行為，有次竟然還在年僅4歲的兒子面前自慰，他被迫只好逃之夭夭。

超扯！正妹電梯內脫褲解放 但是...電梯門打開了

這名丈夫說，他發現老婆對兒子出現不正常的行為後，為了兒子將來的身心正常發展，他就聲請了保護令，並且趁老婆不在家時，帶著兒子「離家」到外面租屋；經檢察官調查後，確認法院曾核發暫時保護令給他。

這名人妻指控，丈夫趁她與朋友相聚，偷偷帶小孩離家出走，她委託徵信社調查，果然被她發現丈夫在外面租了一間房子，不僅把小孩帶過去，還金屋藏嬌，與1名從事色情按摩業的陳姓女子同居，並前往「捉姦成雙」，報警處理提告妨害家庭，及控告丈夫略誘兒子離家，不過通姦部分，因證據不足地檢署做出不起訴裁決。

據《蘋果》即時報導，檢察官問被告的丈夫為何要帶小孩離家，他則語出驚人表示，在兒子1歲時，他發現妻子有玩弄兒子生殖器的異常舉動，他原本以為僅是母愛的表現，但妻子的行為越來越誇張，有時會在兒子面前突然發脾氣，亂摔盤子。

他說，兒子在4歲時，妻子還2次在兒子面前說「我要跟兒子做愛」，甚至還曾進到兒子房裡，脫光下半身衣褲，在兒子面前自慰，嚇得兒子一直在哭鬧。他因此向法院聲請暫時保護令獲准，並帶小孩離開，目的是為了保護他。

檢察官調查，法院確實曾核發暫時保護令給被告丈夫，且當時該男有提供蒐證錄影帶，因此採信被告其妻對孩子確有些逾矩的行為，為了保護兒子，被告才會帶小孩離開家庭，因此略誘部分也處分不起訴。

(中時電子報)

律師說法》一時失魂上網找援交觸法 工作家庭害溜溜？

豪雨過後馬路現坑洞 用路人成豪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。