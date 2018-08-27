美電競比賽發生槍擊案4死 槍手為落敗玩家

2018年08月27日 03:25 中時電子報 陳舒秦

Shooting at the Madden Tournament #DramaAlert @KEEMSTAR pic.twitter.com/hM49nqePiU — Ninkat (@Ninkat_) 2018年8月26日

(更新4:45)傑克森維爾市區著名節日市場「Jacksonville Landing」舉行電玩大賽，槍手在遊戲直播平台Twitch串流直播知名電玩遊戲「勁爆美式足球」(Madden NFL )電玩大賽時，在，向玩家開火，目前已造成至少四人死亡、11人受傷。警方表示，槍手為先前參賽落敗的玩家。

佛羅里達州傑克森維爾市市中心26日發生嚴重槍擊案。據了解，共有11人遭槍擊，其中4人死亡。警方推特指出，現場有許多人中彈送醫，這是嚴重的槍擊案件。

大型複合式購物中心傑克遜維爾碼頭（Jacksonville Landing）周日下午約2時遊樂場「GLHF Game Bar」發生槍擊案。案發時，該場地正在舉辦電玩遊戲《Madden NFL 19》錦標賽的資格賽，當時而比賽正透過Twitch轉播，Twitter影片中可以清楚聽到槍聲還有大家尖叫聲。 警方表示，該區域目前不安全，呼籲民眾不要靠近。

(中時電子報)