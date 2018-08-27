高雄》綠媒抹黑雨災熱舞當時 韓國瑜正泡水裡勘災

韓國瑜（前左1）24日到高雄永安區永華路涉水探視災民。（資料照片，林雅惠攝）

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中時電子報

有時事件的幕後反而更感人！民進黨立委段宜康24日po影片稱，國民黨高雄市長參選人韓國瑜在雨災時熱舞，當天綠媒電視台跟進報導抹黑，把韓國瑜與身障朋友共舞畫面，竟拿來跟選戰對手勘災作對比。實際上，在此同時，韓國瑜人正在高雄永安區，腳泡在水裡勘災，讓人情何以堪！

韓國瑜涉水在永安勘災視頻

選戰開打到現在，韓國瑜的各種論述即使被民進黨一再抹黑，他本都一笑置之，但此次該媒體的作法，還真應驗了韓氏物語中的「民進黨不抹黑就不會選舉」！熱心粉絲馬上告知韓國瑜的幕僚，並提醒趕快請韓國瑜回應。

由於當時韓國瑜腳正泡在水裡，在永安勘災，「高雄選韓國瑜News」粉專小編臨時開直播，想先將在淹水區的情況傳到外界，偏偏手機電池只剩12，錄沒多久畫面就暗了...。

幸好中天主播王又正專程從台北南下，陪同「撩落去」，原本SNG的線不夠長、機器只能放在巷口將鏡頭拉近拍，後來導播幫忙拉線，攝影大哥扛著機器也涉水進去，總算及時LIVE訪問當事人對抹黑新聞的回應。

網友說：「加油！選和人民站一起的，別選坐裝甲車看人民的。」、「深入災區，聽取民怨，不管如何，總是真的撩落去，讓災民有感。希望這次韓先生可以當選，讓高雄有不ㄧ樣的改變。」、「韓國瑜穿拖鞋，還是一個參選人，偉大的蔡總統要人民嗆聲才下車，還穿雨鞋。有眼睛的都知道年底要選誰了！」

(中時電子報)

文章來源：「高雄選韓國瑜News」粉專

兩句話點破兩大黨遇水災差別在哪…

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