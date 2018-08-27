香蕉娛樂台灣站招募，花美男貝汯璘精神喊話：「我在上海等你！」

2018年08月27日 05:54 時報周刊 張毓琪

2018香蕉娛樂第二屆跨海來台招募第二個林彥俊，近千位選手報名海選。現場邀請到和林彥俊共患難的花美男貝汯璘返台與選手們大談練習生幕後秘辛，貝汯璘想起當年選拔賽表示：「當年表演非常緊張，但想告訴未來學弟妹只要把自己最好一面表現出來就好」，最後還霸氣的說：「我在上海等你！」本來會一同出席的邱治諧卻傻萌的弄丟護照而無法同行。

香蕉娛樂新人部總監徐寧娜總監親自蒞臨現場指導，談到評分標準：「這次看到很多有自信的選手，評選過程中也出現很多掙扎，想當明日之星台風非常重要，去很多國家招募練習生過程中，發現台灣的選手和其他國家比起來，顯得比較害羞不太會表現自己，當然評審更注重一個人的辨識度和觀眾感染力來評分」，貝汯璘可愛指著自己說：「我就是害羞本人。」逗笑全場。

徐寧娜透露，香蕉成員私底下的生活可以吵到把屋頂掀了，貝汯璘則是裡面最沈穩也最安靜的一個，也因為貝汯璘和團員們出去吃飯時，總是被熱情招呼，因此被封「貝總」。貝汯璘這次返台行程非常緊湊，但仍抽空和媽媽一起吃了他最喜歡的火鍋。

大陸廣電總局新草案限制未成年上選秀節目，對此徐寧娜總監回應：「我們招募16歲到22歲有星夢的孩子過來培訓當練習生，每個階段都會有考試，就是評鑑每一位的學習成果，中間不會有任何商業行為，他們會一路學習成長到老師們認為可以出道成為藝人才會讓他們在外表演，到那時也已差不多成年了。」

(時報周刊)