8月27日三大報頭條

2018年08月27日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

南部暴雨成災，蔬菜水果及雞鴨魚肉等民生物價已聞風上漲，加上年底縣市長選舉逼近，據知情人士透露，盱衡整體情勢，台電已向中油提出調降台電天然氣採購價格，減輕燃料成本壓力，政府已將穩定物價、照顧民生列為優先政策，台電10月調漲電價3％的計畫，可望凍漲。

亞運開幕後，26日是中華隊最爽的一天！空手道、龍舟拿下2面金牌，平本屆中華代表團單日最多金紀錄。晚間棒球賽開打，不被看好的中華隊以2比1險勝星光熠熠的南韓職棒明星隊，小蝦米扳倒大鯨魚。中華隊上次在亞運擊敗南韓已是12年前的杜哈亞運，讓「好想贏韓國」的全台球迷大喊「爽」。

豪雨炸南台，衍生重大災情，面對極端氣候頻仍，打造百年洪水頻率傳統堤防等設施，須支出天文數字經費，經濟部官員昨透露，擬引進德國、荷蘭等地技術，以移動式防洪牆，機動性加高原堤防高度，初步選定易淹水區的中央管轄的河川、區域排水，推出示範計畫，投入經費逾億元，全案預計年底拍板，未來再視成效逐步擴大實施。

內政部長徐國勇26日前往基隆市警局慰勉基層員警，對於823暴雨重創南台灣，他表示，民進黨治水還是有效，災情已經延緩，並把治水比喻像治感冒一樣，強調「沒有藥可以吃了後，就永遠不感冒的！」

◎旺報

8月26日，編號X8044次中歐班列（漢堡－武漢）順利到達武漢吳家山鐵路貨櫃中心站，中歐班列累計開行數量達到10000列。中國鐵路總公司表示，中歐班列是依照固定車次、線路、班期和全程運行時刻開行，往來於大陸與歐洲及「一帶一路」沿線各國的貨櫃國際鐵路聯運班列，日漸密集的班次和日漸豐富的貨物，連結了大陸和中亞及歐洲，更豐富了沿線民眾的生活。

大陸社科院台研所所長楊明杰25日在首屆東亞格局高端論壇上表示，從戰略博弈角度，美國不可能忽略台灣這個戰略棋子，台灣是大陸最難受的一個牌，國際驟變下的台海局勢，大陸要做好危機管控。他認為，統一正在不斷加速深化，大陸做了許多事，如讓台灣同胞享受發展紅利，台灣民調對大陸認同度也在上升。

在大陸中央發布惠台31條，各省市陸續出台施行細則，可謂遍地開花。北京大學台研院院長李義虎日前在一場論壇上表示，大陸主動發布惠台政策，越過台灣當局，不須依靠兩岸間的協議，直接訴諸台灣民眾，完全體現大陸主導性，中國人民大學國際關係學院教授黃嘉樹也稱，大陸對台政策一定軟硬兼施。

網路上流傳的一段影片顯示，26日上午7時45分左右，在鞭炮轟鳴聲中，停靠在大連的大陸首艘國產航空母艦，在多艘拖船的拖帶下緩緩離開碼頭，開始進行第二試航。

◎工商時報

凍結5～6年之久的中華電信土地資產活化，將全面動起來！據了解，中華電信已選定三塊自有土地，將由子公司光世代建設公司負責建造三座智慧辦公大樓，另外三塊自有土地則開發為社會住宅大樓，合計總投資金額70～80億元。

年底選舉腳步接近，加上這幾天暴雨造成南台灣災情慘重，雪上加霜，蔬菜水果及雞鴨魚肉等食物類物價勢必上漲。據知情人士透露，盱衡整體情勢，台電已向中油提出調降台電天然氣採購價格，減輕台電燃料成本壓力，並在優先穩定物價、照顧民生的考量下，十月電價「凍漲」有望。

中秋月餅預購大戰如火如荼展開，知名連鎖咖啡品牌星巴克一款「月光寶盒」月餅開價2,280元，較去年一口氣大漲500元，漲幅高達28％，引發關注；香港半島酒店與美心集團推出的中秋月餅禮盒，也以「反應食材原物成本」為由漲價。然而面對消費緊縮，國賓、晶華、寒舍、六福、圓山等飯店業者，今年中秋月餅禮盒均不敢漲，且部份商品甚至小幅降價。

2025年非核家園燃氣供應關鍵的中油液化天然氣第三接收站，今年7月環境影響評估差異案遭退回。行政院長賴清德日前接受本報專訪時強調，將秉持縮小開發面積、迴避藻礁2大策略，力拚9月底前環評過關，如此才趕得上2025年供氣比率達5成進度目標。

(中時電子報)