西南氣流發威！全台有雨 中南部防豪雨 19縣市強風特報

今（27日）受低壓帶及西南氣流影響，全台有雨。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

週一上班日，來看看天氣如何？今（27日）受低壓帶及西南氣流影響，全台有雨，台灣中南部、東南部地區恐局部大雨，而先前0823受創最重的南部今天恐會出現豪雨，屏東也因雨量達標，今日停止上班上課。另今日氣象局也針對19縣市發布陸上強風特報，外出需注意

氣象局針對全台10縣市發布大雨、豪雨特報，另19縣市陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天低壓帶及西南氣流影響，台灣中南部、東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，尤其南部地區有局部豪雨以上等級的降雨的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

今日溫度略降，然不下雨時仍悶熱。全台高溫約26～28度，北部、宜蘭及花蓮地區較為悶熱，溫度約30、31度。紫外線指數為中量至高量級，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

另今日台灣北部海面（含釣魚台海面）、台灣東北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力7至9級，最大陣風10級，另台灣各地及澎湖、馬祖沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，全台空氣品質較佳，北部及金門地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖及澎湖地區為「良好」等級。

(中時電子報)

今（27日）溫度略降，然不下雨時仍悶熱，全台高溫約26～28度。（圖取自氣象局網頁）

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