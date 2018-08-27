萬里漁港好好玩！搭船賞野柳岬、品現炸四破魚

2018年08月27日 05:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓北海岸之美讓更多人知道！搭船賞野柳岬、品現炸四破魚！這些好吃好玩居然都不用錢！萬里區漁會於26日在萬里漁港舉辦「萬里漁村產業及休閒漁業推廣活動」，提供民眾免費搭乘娛樂漁船，欣賞美麗的野柳岬沿海美景，還有在地美味海鮮料理可享用，民眾反應熱烈，現場湧進上千人潮，熱鬧滾滾！

現炸四破魚大受好評。（新北市漁業處提供）

昨日萬里漁港有許多民眾一大早就來排隊，為了就是免費搭船賞美景的活動，民眾王小姐表示，從船上的不同角度觀賞維納斯海岸線、駱駝山及野柳地質公園等景觀，更能看見這些天然美景的全貌。

娛樂漁船休閒體驗。（新北市漁業處提供）

民眾搭船體驗完後，還有免費的鯖魚羹、小魚乾、小卷、剝皮魚等當地新鮮海鮮料理可享用，有吃有玩相當滿足，中華民國漁船協會會長吳兩成表示，今年的活動內容精彩豐富，藉由免費搭船及漁鱻料理品嚐的活動，讓更多民眾能看見萬里地區的天然美景、當地漁特產品與漁村特色等，對當地漁村發展相當有助益。

民眾排隊品嘗。（新北市漁業處提供）

新北市政府副市長葉惠青表示，依山傍海的萬里地區擁有翡翠灣美麗沙灘、維納斯海岸線及野柳等天然美景，近年來市府致力提升在地產業營運環境，持續更新漁港設備，希望結合海岸周邊觀光、文化及海洋資源保育，推廣海洋休閒體驗遊程，讓民眾更了解海洋，同步繁榮地方產業，盼藉由活動，讓萬里當地的休閒漁業能持續蓬勃發展。

(中時電子報)