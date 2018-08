獨家》信義區新開風格小食堂 HUHA 「粥」遊列國

2018年08月27日 08:41 工商 姚舜

〈HUHA〉的〈起司泡妞粥〉內有牛肉片、玉米粒和泡菜,並舖了起司條在表面炙燒。(圖/姚舜)

〈HUHA〉的〈起司泡妞粥〉因舖灑了起司條再在表層炙燒,用湯匙舀粥時會「牽絲」。(圖/姚舜)

〈HUHA〉的〈檸檬奶油海鮮粥〉非常有「內涵」,一碗粥內有白蝦、蛤蜊、透抽和干貝。(圖/姚舜)

享用〈檸檬奶油海鮮粥〉時可以先嘗原味,然後再拌入特製的「檸檬奶油」享用「類海鮮燉飯」的滋味。(圖/姚舜)

每碗100元的〈阿猜嬤芋頭粥〉,是邱逸欣按祖母的食譜熬煮,粥內有芋頭、瘦肉、香菇、高麗菜和菜脯,最後再灑了紅蔥酥。(圖/姚舜)

〈HUHA〉的〈塔香金沙雞肉粥〉內有雞肉、玉米粒、鹹蛋、九層塔,並用了義式青醬提味,最後還加了點紹興酒添香。(圖/姚舜)

〈HUHA〉的所有粥品都是用豬大骨湯熬製,且不加味精或其它人工添加劑。(圖/姚舜)

除了創意粥品,〈HUHA〉亦供應各式無酒精創意飲料,圖為用洛神花和紅茶熬製,並配了青梅和檸檬片的〈青梅洛神冰茶〉。(圖/姚舜)

用自製焦糖檸檬調味的特調冰飲,甜酸滋味很消暑。(圖/姚舜)

〈HUHA〉的店裝極簡素雅卻不失時尚,客人可在純淨的店內好好品嘗一碗粥。(圖/姚舜)

做粥的門檻不高且可以無限延伸創意,曾在連鎖牛排餐廳當到副總的邱逸欣(中)創業,決定從粥品專賣店出發。(圖/姚舜)

〈HUHA〉菜單上亦提供諸如〈小魚豆干〉等不同的涼拌小菜,讓客人可以配粥。(圖/姚舜)

以純白色基調裝潢設計的〈HUHA〉,穿插了一些「老件」營造潮FU。(圖/姚舜)

台北市信義區國貿大樓對面基隆路一段的巷內,新開了一家創意粥品專賣店〈HUHA〉,17坪的店,不大,以純淨白色為主調的極簡設計裝潢裝潢,氣質清新並且時尚。店內除供應創意粥品,並有無酒精特調創意飲品。享用熱騰騰的粥時要「呼呼」的將粥吹涼好入口,而快意暢飲好喝的飲料後,多數人都會從放開喉嚨發出一聲「哈!」,「呼+哈!」,這家食尚小食堂品牌〈HUHA〉就這樣誕生了。

客人走進〈HUHA〉,從開放式廚房的大片玻璃可以清楚看到廚師抓料、熬粥的過程,玻璃上則印著的Slogan寫的是:Less is More,and Keep It Fun!是的,就是Fun,〈HUHA〉的團隊試圖透過店裝環境、餐具器皿,以及食物本身,傳遞食尚新體驗,並讓傳統小吃也能變成「潮食」。

〈HUHA〉的負責人邱逸欣曾是潮牌飯店amba的經理人,7年4班的她,高中畢業後就到瑞士念旅館管理,學成返回台灣就進了飯店工作,並曾轉戰美式牛排連鎖餐廳做到高階經理人,然後又再回到飯店工作。如今創業,則是趁年輕測試自己所學與過去歷練,「秤秤自己斤兩」外,也想結合志同道合的夥伴打造平台,讓客人能在舒適環境中品嘗傳統小吃。

「門檻較低呀!」,邱逸欣第一次創業選擇從粥品切入市場,主要是考慮賣粥的技術門檻不會太高,而外食餐飲市場上,粥品專賣店不多。更重要的是,藉由不同食材醬料的搭配組合,一碗粥也可以變出千百滋百味,讓品味粥品成為一種有趣的吃食體驗。

粥,在華人世界又稱稀飯或是糜。而華人喝粥吃粥更有千年歷史,同時不同地域各有不同的粥,舉凡:廣東粥、潮州粥、福建粥,連河南和山東都各有不同的粥和稀飯作法,用料龐雜、味型多樣。

〈HUHA〉雖獨沽一味只賣粥,但考慮到客人千百種,有些人「吃這個會癢,吃那個會打噴涕」,所以菜單上有〈白粥〉,並提供各種不同配料,從一份5元的菜脯到50的海鮮都有,客人點了白粥後再點配料交由廚房烹煮,「自己的粥,自己配」,非常「民主自由」。

除了「白粥自由配」,〈HUHA〉菜單上亦有各式不同粥品可以選擇,不過這些粥,既不是廣東粥、也非福建粥,而是邱逸欣和廚房團隊夥伴一起研發計的「創意粥品」。米是台灣米,煮粥的湯則是用大骨熬的高湯,食材用料五湖四海、大江南北,味道則兼容東西方,食家饕客可以在這裡「粥遊」列國,其中有些粥品更可以一粥兩吃,饒富食趣。

例如〈起司泡紐粥〉,除了粥內有牛肉片.玉米粒與紅艷艷的泡菜,粥上還舖灑了起司條,並用噴槍炙燒使起司溶入粥內,這粥,飄散起司乳香,用湯匙舀食並會「牽絲」,帶有幾分燉飯口感。

〈塔香金沙雞肉粥〉的口味口感和其形色一樣繽紛,粥內雞肉是白肉,玉米鵝黃、鹹蛋金黃,九層塔葉和提味的青醬則是綠色,呈盤上桌青黃交織很搶眼,最後淋的紹興酒將原本帶有異國風味的創意粥,又回到了中式口味主軸。

〈檸檬奶油海鮮粥〉是一碗「玩味粥」,粥內有白蝦、蛤蜊、透油和干貝等豐富海鮮料,吃食時可以先嘗幾口原味,然後再將廚師用了巴西里葉與檸檬汁與檸檬葉提味特製的檸檬奶油拌入粥中,再度享受類似義大利燉飯的風味,一粥雙饗、展現廚藝與創意。

〈HUHA〉的飲料具有飯店與餐廳水準,導入雞尼酒的概念卻無酒精,舉凡:〈冬瓜MOJITO〉、〈青梅洛神冰茶〉與〈冰蜂檸檬茶〉都很消暑止渴且可去油解膩,而用火龍果與德國優格與冰沙作的〈吧台特調〉更非試不可

