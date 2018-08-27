致命吸引力！這家珍奶…因「人妻買不到鬧自殺」爆紅　老闆搖到手軟：休１天

2018年08月27日 08:30 中時電子報 張國欽

台中一名23歲人妻日前因為沒喝到鹿港「便便屋」珍珠奶茶在家鬧自殺，烏日警方獲報前往處理時，聽到少婦在浴室哭喊「為何麼不買珍珠奶茶！」，員警以為聽錯，問後才知，原來夫妻倆白天去彰化鹿港玩，人妻想喝當地知名「便便屋」飲料店的珍珠奶茶，但丈夫不讓她買而崩潰，經員警安撫半小時後說「妳丈夫會載妳去買」，少婦情緒才穩定下來，最後這對年輕夫妻在員警目送下，手牽著手再次前往鹿港買珍奶，這才解除這次家庭危機。

這起因為喝不到珍奶差點鬧出人命的新聞曝光後，在當地FB社團「~~我愛鹿港小鎮~~」及臉書上引起熱議，「又是一個朝聖的地方」、「天后宮那兒」、「我老婆也會吵喝珍奶但鬧自殺太扯」、「是有多愛喝珍珠奶茶，不會自己去買啊」、「我只知道便便屋的仙草甘茶好喝」、「等等就去買」、「明天絕對爆滿」、「看來應該是鹿港人外嫁台中，想念家鄉味」、「鹿港便便屋～真的好喝」。

意外爆紅的「便便屋」引起許多網友肉搜，有網友表示「想朝聖」、「好奇到底有多好喝，搞到人妻鬧自殺」。結果「便便屋」隔天星期日果然大排長龍，到場朝聖的網友們：「已買，排了一個小時」、「外面排約20位客人，電話預約響不停」、「買了三種飲料...我覺得水果茶才有驚艷到！滿滿的水果，裡面還有愛玉，喝起來口感不錯誒」。

該店老闆事後在該社團：「事情發展讓他相當意外，開店9年第一次當上媒體的新寵兒，這一切來得太快……讓小店措手不及，也來不及備貨，在此說聲抱歉『今日珍珠已經售完了』，為了不讓上門的客人撲空，小店 8/27（星期一）暫停營業一天備貨，8/28 （星期二）07:00準時開店」。

鹿港「便便屋」因少婦喝不到鬧自殺而爆紅，珍奶隔日就被朝聖民眾搶光。（圖／翻攝~~我愛鹿港小鎮~~臉書)

老闆還回應：「其實這位客人當天回來買珍奶，老闆娘替他神調配一杯『三比八仙干』給這位客人喝了，客人喝完深情的看著老闆娘說再見（我想大概是這輩子沒喝過那麼好喝的仙干），其實珍奶好喝誇大了，（大概就是她開心煮個幾杯賣完就沒了），我個人比較推 『三比八仙干』 」。

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