說好的徹夜觀察雨勢呢？網轟：高雄市長又睡著了

高雄市長許立明。（資料照片/中央社記者王淑芬攝）

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中時電子報
高雄市長許立明昨深臉書po文指，「今晚我不會睡，隨時監看雨勢」，被網友截圖。翻攝ptt

暴雨不斷，熱帶性低氣壓剛走，西南氣流緊接報到，南台灣進入高度警戒，高雄市昨晚宣布今正常上班上課，但同時表示考量天氣變化，會於今天清晨5點30分再次宣布是否調整，市長許立明昨深夜也在臉書上po文指出「今晚我不會睡，隨時監看雨勢」。不過，有民眾等到今天清晨6點多仍未見市府宣布，氣得在ptt上po文表示，「高雄市長又睡著了」。

高雄市政府昨晚表示，依中央氣象局發佈雨量觀測資料顯示，高雄市27日並未達停止上班上課標準，27日正常上班上課，但考量天氣變化，會持續關注氣象局資料，於晚上23點30分、今日清晨5點30分兩個時段，再次發佈最新預報，做為是否調整決策依據。高雄市長許立明昨晚也在臉書上表示，「今晚我不會睡，隨時監看雨勢」。

有民眾等到今天清晨6點多，仍未見高雄市政府進一步的宣布，於6點39分以「高雄市長又睡著了」為題，在ptt上表示，「不是不能睡，是市長自己說今晚不睡覺觀察雨勢，0530宣佈是否上班上課。隔壁屏東早宣佈了，就算要上班也宣佈一下啊？說不睡覺的人是跑去那了？」並說，市長po的中央氣象局雨量預測是26號的預報 ，拿26號的預報判斷27是否上班上課也是滿屌的。

網友紛留言表示，「睡死惹，哈哈哈啊哈哈啊哈」、「抱歉，高雄沒市長」不過，也有網友糗原po說，「沒更新就是要你乖乖上班，認命吧」、「 沒公佈就是照常好嗎？」、「這時間都快要出門了吧」、「 沒宣布就是要上班阿~刁民膩???」。

記者查許立明臉書，已無「今晚我不會睡，隨時監看雨勢」的po文，但網友早已截圖，並在留言處po出，並說「砍文？」。

(中時電子報)

文章來源：ptt

文章來源：許立明市長臉書

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