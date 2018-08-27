老婆天天幫老公皮包補滿1800被嫌多　 網人夫全跪哭了！

人妻每天幫老公皮夾至少補滿1800元，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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中時電子報

一名人妻日前「爆廢公社二館」發文表示，每天都會看老公皮夾幫他補錢，而且不會低於1800元，但被老公說太多，於是發文問網友意見，引起近數千名網友按讚、逾千人留言，有網友直呼「超佛心」。

原PO文寫道「每天都會看老公的皮夾剩多少，然後會補到1800，沒有限制一個月零用錢多少，不夠就補，反正皮夾絕不會低於1800，可是老公覺得太多，但我認為男生皮夾不能沒有錢，$1800對一個男生會太多或太少嗎？」

有網友好奇為什麼是1800元？她：「擺點散鈔，買個飲料或吃飯比較方便」。貼文一出引起網友熱烈回應，「我皮夾每天都塞滿滿的發票」、「 我一天只有500的扣打」、「我一天才150…」、「很多耶～我老公一天只有300」、「每天我只給老公500」、「好好哦好好哦好好哦」、「我只有零錢包」、「妳老公好幸福啊」。

還有網友說「男人的尊嚴來自皮包的厚度」、「看著我的皮夾，我哭了」、「娶到你真好」、「真是好老婆～」、「好女人，我以前連自己出門拿零錢補成300，都會被靠北」、「太多吧」、「1800不錯啊～可能正常開銷500～800元，1000元備用滿理想的」、「做為一個非單身的男性，根本沒有屬於自己的錢包」。

(中時電子報)

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