可能部署與印度邊界 陸率先研製電磁火箭砲

傳統火箭砲靠火藥推進，發射時會出現大量煙霧，容易暴露位置，圖為解放軍陸軍第78集團軍炮兵旅遠程多管火箭砲營2018年7月進行實彈射擊演練的畫面。（中新社）

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中時電子報
電磁彈射野戰火箭砲

中國正在研發世上第一款面對面電磁火箭砲，它不僅射程較遠，也能讓解放軍在高海拔區喜馬拉雅山與青藏高原享有優勢。

儘管這套電磁彈射野戰火箭武器系統的精確射程，以及部署時間表還不清楚，但負責專案的中國野戰火箭科研專家韓珺禮日前告訴《科技日報》，「電磁彈射野戰火箭武器系統的研發工作已取得實質性進展」。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，傳統火箭砲靠火藥推進，但新型火箭砲將靠電磁力推進，而這原理類似中美為下一代航母所研發的電磁彈射裝置。同樣的，相關技術也應用在電磁砲上。

韓珺禮說，他向電磁彈射技術首席科學家馬偉明提起，既然電磁彈射能把幾十噸重的戰機彈射出去，為什麼不能彈射火箭彈。而馬偉明聽完韓珺禮的構想後，也認為可行。

而北京軍事觀察員周晨明指出，火箭砲在發射時，電磁彈射有助於穩定砲火，並提高準確性。

儘管一般來說，飛彈的射程較遠，機動性也比較好，但火箭砲相對便宜，並能大量密集發射，以震懾目標。

而綜合中國官媒報導，新型電磁彈射火箭砲可能部署西藏。由於它的射程可達數百公里，因此可以打擊印度心臟地帶。

目前解放軍廣泛部署了由前蘇聯BM-30「龍捲風」火箭砲改裝成的300毫米PHL-03自行火箭炮，射程約為150公里。雖然電磁彈射火箭砲的實際射程不得而知，但一般認為，它的射程遠比現今所有的火箭砲長。

另一方面，中國也已研發出雷射導引火箭砲，儘管它們不能像飛彈般主動搜尋目標，但卻能在飛行途中略微修正彈道。

(中時電子報)

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