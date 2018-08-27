小英搭雲豹車勘災！看這2人1狗漂流照… 網怒：政府傲慢

豪雨成災，沿海地區居民驚險搭乘膠筏移動。(翻攝爆料公社)

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中時電子報
/綜合報導
總統蔡英文搭雲豹車勘災，網友批評傲慢。(翻攝爆料公社)

823水災重創南台灣，嘉義縣多個鄉鎮汪洋一片，沿海地區積水仍未消退，有布袋鎮民眾po出「2人1狗」深夜乘著膠筏四處漂流，無奈嘆「誰看到這個村莊？」，照片震撼2萬多名網友，對比總統蔡英文25日南下嘉義縣，搭雲豹裝甲車視察災情，網友紛紛痛批「政府傲慢！」

豪雨成災，嘉義縣海區淹成水鄉澤國，居民只能涉水或搭竹筏移動，布袋鎮災民自嘲根本變成「威尼斯水城」。總統蔡英文25日到嘉義縣布袋鎮勘災，搭乘雲豹8輪裝甲車視察，被受盡淹水之苦的鄉親當場怒嗆 「下來走走看」，國民黨發言人洪孟楷也怒批「史上最傲慢勘災」。

有網友在《爆料公社》po出災情照，照片中可見一名男子深夜拉著膠筏尋找棲身之地，膠筏上載著一隻黑狗及一名女孩，船上載著日常用品。發文網友無奈表示，淹水第4個晚上，布袋依舊像個孤島無人過問，持續淹水不退，水深及腰，只能依靠排筏，在沒有路燈的水裡行走至安全的地方，發文網友無語問蒼天「這條看不到未來的路究竟未來在哪裡，誰看到了這個村莊？」

照片po不到一天，迅速獲得2.8萬名網友迴響，網友紛紛加油打氣，祝福平安，另有大批網友將淹水問題指向政府，怒批「看看我們的官員跟政府。真的太傲慢太無能了」、「官員不是說雨下太大淹水、這二天好像沒什麼雨吧，自己打臉都不會痛嗎」、「感慨這樣的政府，無為而治」，也有人貼出前幾日蔡英文搭乘雲豹勘災照片，諷刺「看這嘴臉，笑得多開心」

(中時電子報)

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