陽明大學教授楊智傑 解決諾貝爾級因果難題

2018年08月27日 09:38 旺報 簡立欣

到底是前因後果，還是倒果為因？哈佛大學醫學院講師、陽明大學腦科所兼任副教授楊智傑，利用數學公式解決了諾貝爾獎得主格蘭傑（Clive Granger）無法解答的因果難題，成功釐清因果關係，可望替醫學、生物學、經濟學、統計學帶來轉變，並刊登在國際頂尖期刊《Nature Communications》（自然通訊）。

格蘭傑的因果關係檢驗，是統計學驗證因果關係的重要方法，更讓他獲得2003年的諾貝爾經濟學獎。但格蘭傑的數學模型，只能處理單向的因果關係，然而現實世界常常分不清楚哪些是因、哪些是果；甚至有些事情互為因果，讓格蘭傑的方法大打折扣。

人腦分為幾十個區域，每個區域都互相關聯，雖然現在可以透過腦波儀、磁振造影等技術，蒐集各區域訊號，但到底是哪個區域的訊號異常造成思覺失調症等精神疾病，科學家一直無法解決，也因此無法根治很多精神疾病。

楊智傑大學到博士都就讀陽明大學，並拿到陽明大學臨床醫學研究所博士學位，是台灣土生土長的醫師科學家，過去曾是台北榮總精神科主治醫師，是名符其實的醫師科學家，專注於腦科學研究。他以美國太空總署（NASA）院士黃鍔分析波浪的數學模型為基礎，發展出一套可以拆解因果關係中不同訊號的數學公式，成功克服格蘭傑的侷限；另外也釐清各腦區之間的因果關係，找出精神疾病的原因，對症下藥。

楊智傑表示，這個方法除了可以解釋單向的因果關係，也可以處理雙向的因果關係，不僅可知道腦部訊號如何互相影響，也可以應用在自然界中獵物與掠食者之間的族群消長、經濟學中失業率與總體經濟等領域。

楊智傑曾在聲譽卓著的物理學期刊《物理評論快報》（Physical Review Letters）發表測量心跳變異的公式，更應用此方法計算莎士比亞作品中單字排列頻率，辨別兩篇文本的相似度，成功辨識莎士比亞作品的真偽，拿下英國馬洛劇作傑出研究獎，創下醫師科學家拿下文學獎的罕例。現在楊智傑也是《自然》旗下刊物《數位醫療》（Digital Medicine）唯一來自台灣的編輯委員。

(旺報 )