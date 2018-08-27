亞運》恐怖主場優勢！中華羽球隊搶金要小心

只要走進亞運羽球館，就可感受印尼人到底多愛羽球這項運動。(中華奧會提供)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

只要走進雅加達-巨港亞運羽球館，就可充分感受到羽球在印尼當地受歡迎程度，震耳欲聾的加油聲浪，更成地主選手最佳後盾，所以27日將在男單與男雙4強決賽碰上印尼選手的周天成與李洋／李哲輝，可要小心一點這種無形壓力！

就連中國男單好手諶龍26日都坦承，自己是輸給地主球迷的吶喊聲，因為亞運羽球館內部設計相當擁擠，卻只要碰上印尼選手出賽，總會吸引超過3千多人擠爆現場觀戰，就連走道也都坐滿了人，他們的吶喊聲更是成功干擾每個對手。

因為這些熱情的印尼球迷，不管場上地主選手得分或失分，還是贏球或輸球，都可以不斷像是發瘋似的狂吼亂叫，甚至假如看到自家選手受到一點點不公平的待遇，就會用噓聲或罵聲伺候對手或裁判，老實講，確實沒有什麼「品」。

所以中華羽球隊除了「羽球天后」戴資穎4強出戰印度選手塞娜，可能稍微比較不會受到地主球迷干擾，男單周天成將遇印尼的金廷，男雙李洋／李哲輝也遇印尼搭檔，想必將會面對龐大的客場作戰壓力，就看3人能否挺住了。

其實印尼「排華」心態也很明顯，像在籃球館上，先前中華男籃出戰卡達，印尼球迷一面倒替卡達加油，甚至只要中華隊罰球不進，全場頓時響起如雷掌聲與歡呼，只是那些印尼球迷為何要替卡達加油，恐怕連他們自己也不清楚吧！

(中時電子報)

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