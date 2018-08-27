蔡英文搭雲豹甲車勘災爭議 機步234旅官兵自己也是嚴重受災戶

2018年08月27日 09:48 中時電子報 喻華德

蔡英文總統25日因在嘉義搭乘雲豹八輪裝甲車勘災，遭到災民嗆聲「下車走」，引起外界缺乏同理心與作秀的批評。有網友揭露總統搭的雲豹甲車的所屬單位機步234旅，自己其實也是嚴重受災戶，駐地嘉義中庄營區淹水幾乎達床面。錄影的特指部吳姓中士因違反資安規定屬實，遭記4小過。公開影片的網友質疑「陸軍司令王信龍上將，您的部屬生活的營舍淹水成這付德性，要如何忠實反映、詳實紀錄？當你高調對外發佈下令部隊救災的同時，這些阿兵哥的淹水環境，由誰來負責清理？您到底關心過他們沒有？」

一位楊姓網友在26日晚間公布影片，敘述「陸軍特戰指揮部特二營中士吳OO，為司令部狙擊隊編組人員，進駐234旅中庄營區xxx兵舍內，惟因近期大雨，該營舍受雨水成災，吳士於8月24日10時許，以手機攝錄寢室淹水畫面，並上傳該單位群組內，群組內成員計xxx員，遭人截圖反映，經查違反資安規定屬實，依照資訊安全懲處標準表，吳士未奉核准於營內攝錄影，小過2次，未灌裝資安管控軟體，小過乙次，攜帶未核准民用智慧型手機，小過乙次，另檢討單位未奉核群組，營長記過乙次，副營長(資安官)申誡2次。」

「請問陸軍司令王信龍上將，您的部屬生活的營舍淹水成這付德性，要如何忠實反映、詳實紀錄？當你高調對外發佈下令部隊救災的同時，這些阿兵哥的淹水環境，由誰來負責清理？您到底關心過他們沒有？」

張姓網友回覆表示「我在中庒駐了將近10年，從未淹水，況營區整建後地勢更高，為何還會淹水，當然是人禍。」

操姓網友留言「這個『事件』，其實從另一面去思考，反而解決了多年來我們國軍解決突發事件反映上的困擾。當年我們值戰情時最常看到的流程圖中，有一個重大問題反映的作業SOP，國防部規定要在十分鐘內逐級反應，其實那種要求的困難度及不合理，真是困擾我們！現在資訊系統發達，像這樣能夠及時反應災情或實況的訊息，不就是最好的情蒐嗎？只是接收訊息的上級單位如何辨認、分析及回應。這樣子處分官兵，坦白講以後想獲得即時戰情，更是難如登天了，國防部好好想想這個案例的啟示吧！」

王姓網友回覆「資安一定要嚴守，唯獨長官照顧官兵生活處理在那裡?沒人知道，恨死長官一堆人了，資安就改善不了，外傳就更多，部隊幹部要好好想想。」

陸姓網友留言「安管政策毫無進步，也是軍方的政策精華。寢室屬於私人空間，不能辦公，私領域環境，資安管理根本不需要限制；限制越多，偷帶的越多，不服懲處的就越多。」

看來當國軍忙著支援救災之際，國軍本身的受災單位是否會因為支援救災而缺乏足夠人力先自救，是否每天忙完救災回到營區還是得過著「水上人家」的生活，也值得國人關心。

(中時電子報)