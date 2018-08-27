包租代管媒合破千戶 內政部：即日起上房仲網就能查社宅出租物件

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為落實社會住宅政策，政府積極鼓勵房東釋出閒置的住宅，透過包租代管轉化為社會住宅，6直轄市從今年1月試辦以來，已成功媒合1162戶。即日起，已有房仲網開設「社會住宅專區」，刊登社宅出租物件，方便民眾上網瀏覽查詢。

「保證收租」、「專人代管」不再只是小房東遙不可及的夢想!政府為有效利用民間住宅資源，落實社會住宅政策，除直接興建社宅外，更積極推動包租代管，鼓勵房東釋出閒置的住宅轉化為社會住宅。參與的房東除了有保證收租及專人代管外，並提供綜合所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免、每年還有1萬元的修繕補助，透過新制上路的多種優惠，吸引房東參與。

根據內政部統計，6直轄市從今年1月試辦社會住宅包租代管以來，至今年8月21日，累計媒合戶數已達到1162戶，媒合速度持續增溫，讓愈來愈多民眾搶先享受包租代管的專業服務。

內政部表示，從今年8月27日起，內政部更與全台最大的不動產平台合作，於591房屋交易網設置「社會住宅專區」，參加社宅包租代管的房東，可透過6直轄市政府委託的租屋服務業者刊登媒合出租；有租屋需求的民眾，也可從591房屋交易網的「社會住宅專區」，找尋適合的住宅，讓社會住宅出租媒合更加便利迅速。

內政部指出，今年6月27日「租賃住宅市場發展及管理條例」施行後，一般租屋市場也正逐步建立包租代管專業服務制度，協助租賃雙方快速處理繁雜事務，串起房東、房客間的溝通服務橋樑，有效減少租賃糾紛發生，營造友善、合宜的租賃住宅環境，可望大幅提高包租代管的供給能量。

內政部強調，歡迎房東放心將住宅拿出來，加入社宅包租代管的行列，交由政府委託的業者出租及管理，享有保證收租、專人代管、賦稅減免及修繕補助等優惠服務，使租賃雙方更有保障，有意願加入的房東及有租屋需求的民眾，歡迎到內政部不動產資訊平台的社會住宅專區查詢。

(中時 )

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