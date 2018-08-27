南開科技大學打造南投「不老城鎮」產官學社區共學活動

2018年08月27日 09:47 中時 楊樹煌

長照2.0政策已推展近兩年，成效未達預期，政府各部會都積極投入，希望讓老人得到妥善的照顧；南開科技大學為執行107年度大學社會責任長照計畫，今特與草屯御史社區推動共學活動，展現「打造南投不老城鎮」成果。

南開科大的「打造南投不老城鎮」團隊，網羅南投縣政府、鄉鎮公所、縣內18個社區理事長、總幹事、志工幹部齊聚一堂，特在草屯鎮御史社區長照站辦理共學活動，主要提供縣府社會及勞動處、縣衛生局；國姓、草屯、中寮鄉鎮公所以及18個社區理事長及總幹事針對長照有共同對話。

主持該計畫的南開科技大學副校長許聰鑫表示，平台成立後，為讓縣府官方、學校老師、各社區理事長更深入場域，已將平台移師到社區辦理，除就近了解各社區長照特色，也促進產官學和社區交流，從中了解社區發展長照現況與困境，協助提供解決方案，也收集到社區需求，這就是該校最大的收穫。

尤其與該校緊臨的御史社區，今天南開科大特別與社區舉辦共學活動，由計畫執行長黃啟瑞教授主持，會中除由主區總幹事陳霓瑄小簡報社區的發展工作，並進行系列社區特色參觀與體驗活動。

其中最具特色的還是南開科大協助該社區建立的「魚菜共生系統」，該系統耗資15萬元，為社區長照站提供源源不絕的健康無毒蔬菜兼具教育與療癒效果；再則即「芋粿DIY」製作，成為御史社區重要的社區產業；小飛龍歌仔戲團更是該社區的文化特色。

(中時 )