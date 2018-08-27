一張「英皇水災出巡圖」竟傳出PO臉書就遭刪除？

2018年08月27日 09:48 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文日前搭雲豹裝甲車進入淹水災區，引發外界輿論抨擊，現在更傳出一張「蔡英文在雲豹車上笑著揮手」的照片，只要上傳網路就會被刪除？對此淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪就親自實驗看看是否真如網路所說的「遭刪除」。

蔡英文日前南下嘉義勘災，本是要撫慰災民，但蔡英文卻搭乘雲豹裝甲車進入淹水災區，遭災民怒嗆「下來走」，蔡總統才在隨扈的陪同下穿著雨鞋走下雲豹車涉水勘災。不過，總統府發言人黃重諺則指出蔡總統搭乘雲豹裝甲車進入淹水災區是為了儘速抵達勘災點，才在在救災單位建議下搭乘，而且也搭載媒體記者一同前往勘察點。黃更指出在這國民受災的此刻，不要斷章取義刻意操作，既不健康也不應該。

而蔡英文也親上火線對坐雲豹車勘災遭罵回應，表示可以感受到災民的焦慮與不滿，因為他們的情緒發洩，更了解災情慘重，理解他們因淹水而面臨生活上的問題。媒體提問被居民罵是否感覺委屈，蔡英文回稱「怕委屈就不要當總統」。

不過，現在卻傳出一張「蔡英文在雲豹車上笑著」的照片，只要上傳網路就會被刪掉的訊息，對此包正豪親自在臉書實驗是否上傳會遭刪除，而警大前教授葉毓蘭也在臉書接力po出此圖，目前圖片在包正豪和葉毓蘭的臉書都還看的到，有網友指出可能是有媒體爆出來，因這波臉書的控制言論行為才會趕緊縮手。

其他網友也紛紛表示，「已經保存」、「我相信很多人都已經下載存檔，刪除只會引起更大的反彈」、「貼圖有人按讚，就會不見」，更有網友直言連美國總統川普都懂在推特臉書封殺特定用戶是非常危險的事，「民進黨竟然不懂 ? 還敢繼續控制臉書，真是愚蠢」 !

(中時電子報)