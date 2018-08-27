屏東從唯一不放假變全國獨放 網驚：縣長臉書帳號被盜？

2018年08月27日 09:54 中時電子報 戴安瑋

屏東縣長潘孟安在臉書上po文，宣布27日停班停課。翻攝屏東縣長潘孟安臉書

熱低壓才走，西南氣流猛進，南部縣市進入高度警戒，屏東縣政府昨晚宣布今天停止上班上課，成為全國唯一放假的縣市，許多鄉民不相信，紛到屏東縣長潘孟安臉書上詢問「真的嗎？」、「真的不是被盗帳號？」、「是補假給屏東嗎？」。

潘孟安23日更在臉書慎重澄清表示，有人盜用他的官方LINE帳號宣布24日停班課，籲請民眾勿上當。翻攝潘孟安臉書

上周熱低壓來襲時，高雄、嘉義等縣市，紛於23日下午宣布24日停班停課，唯獨屏東縣宣布24日正常上班上課，縣長潘孟安23日更在臉書慎重澄清表示，有人盜用他的官方LINE帳號，自行宣布24日停班課，籲請民眾勿上當。結果，24日的大豪雨，屏東到處淹水，居民還要上班上課，引起鄉民反彈。

現低熱壓離開，緊接著西南氣流來襲，高雄市、嘉義縣市依據氣象局發布的風雨預報資料，宣布今正常上班上課，唯獨屏東縣停班停課。由於今是地方公職九合一選舉登記作業首日，全國各縣市選委會都辦理候選人登記，屏東縣又變成唯獨停止授理的縣市。

鄉民今紛到潘孟安臉書留言，有鄉民問潘孟安「真的嗎？」、「被盜帳號嗎？」、「是因為上次沒放被罵，所以這次放假？」「放假的標準在哪裡？縣長您是怎麼尺度決策放假的呢？」、「上次下那麼大不停，現在沒風沒雨是在停什麼班？真的看不懂 我想上班挨」。

(中時電子報)