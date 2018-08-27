中研院科普演講在台南！探3C、基因、文學

2018年08月27日 09:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會自己找到出路」！在數位化時代，科學新知日新月異，我們也渴望得知，盼科學能豐富我們的生活！如今科普演講也越來越普遍，國內最高學術殿堂「中央研究院」近日也在台南舉辦科普演講。

中研院首場跨縣市科普演講！（中研院提供）

為慶祝中研院成立九十週年，並落實尖端科學走入生活的理念。中央研究院首場跨縣市科普演講25日於台南台灣文學館盛大登場，吸引近200位民眾熱情參與。中研院廖俊智院長致詞時表示，今（2018）年是中研院九十年，院內特別舉辦系列活動慶祝。首場跨縣市科普演講選在台南台灣文學館特別開心，「因為我的故鄉就是台南」，像是孔廟都是很熟悉的地方。

活動上半場由本院歐美研究所李有成兼任研究員率先登場，他詮釋作家石黑一雄的小說與2004年與石黑一雄在英國倫敦的對談經驗指出，讀石黑一雄的小說可以思考很大的人生問題，如戰爭記憶與遺忘等難題。他說，人如何對待過去，往往決定他如何對待現在，過日子是要過未來，怎麼往前走更重要。不只台灣，世界各國都有很多複雜的歷史記憶，人要善意地去處理，這也是當代作家或知識份子應該思考的問題。

中場休息後，本院基因體研究中心黃雯華助研究員從簡易的生理時鐘研究史，到比較深入的基因分析，最後談到生理時鐘如何影響乳癌的生成與發展，說明生理時鐘為何重要。她表示，睡前使用3C產品藍光確實會影響生理時鐘的機制，進而影響睡眠，導致專注力不佳、眼睛病變等問題。

有民眾問及，生理時鐘混亂時如何調節？黃雯華表示，第一步當然是規律作息，但現代人很難做到，雖然有藥物可以幫助調節生理時鐘，不過最佳良藥就是太陽光，例如有一段時間需要熬夜工作，休息時就應該要多日曬，以此調整。

民眾體驗擴增實境。（中研院提供）

現場民眾發問相當踴躍，會後也圍繞講者問問題。前來聽講的民眾陳小姐是公務員，因為對文學小說議題有興趣而報名，她覺得演講內容很不錯，院長也比想像中年輕、親民。民眾張小姐帶著對生物基因有興趣的國小六年級兒子一起參加演講她覺得很不錯，聽完後更希望「應該要常來台南辦！」。

演講會場也設置擴增實境（AR）體驗區，民眾可透過平板裝置一探中研院南港院區，並了解研究員專長及研究的心路歷程，吸引許多民眾爭相體驗。 下一場科普演講將於11月2日花蓮慈濟大學舉行，相關訊息也會更新於本院90週年院慶網站，網站上能瀏覽中研院90年的歷史照片，影音專區則有研究員訪談影片與花絮影片，歡迎民眾多加利用。

(中時電子報)