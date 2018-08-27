漢微科內線交易案 「外資圈第一美女」二度不起訴

2018年08月27日 10:09 中時 陳志賢

號稱「外資圈第一美女」、瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，被控涉入漢微科涉嫌內線交易案，台北地檢署去年將邱女及她婆婆羅慧珠不起訴，但高檢署發回北檢重查，北檢重啟偵查後仍認為邱、羅2人罪證不足，今早二度將2人不起訴。不過，依規定，北檢仍須依職權將全案再送高檢署再議。

以電子束檢測技術聞名的漢微科，因獲得微影設備領導商ASML青睞，雙方從2014年起開始洽談合作甚至併購可能性。ASML為處理併購事宜，委託瑞士信貸處理談判，並由台灣區總經理邱慧平主導。但事後多人提前購買漢微科股票，疑涉內線交易，檢調介入偵辦。

檢方調查，前年6月16日重大訊息公布前，邱慧平的丈夫、玄門藝術中心小開許耀仁，在5月24日至6月15日間，陸續透過人頭收購漢微科股票120張，並在購併案消息曝光後，先賣出部分股票，之後再將未出脫的股票讓ASML溢價收購，估計許獲利2290萬5000元。

許耀仁坦承，前年5月，妻子在廁所與國外團隊進行電話會議，他在門外聽到妻子在通話內容中，提到購併案的細節及交易模式，還穿插TENDER OFFER(意旨收購)、HMII(漢微科縮寫)等字眼，他拼湊相關內容後，研判妻子受託承辦漢微科購併案，才偷偷進場買股，並私下建議不知情的母親羅慧珠買進5張。

邱慧平則供稱，為了保密，她還選在住處廁所內進行跨國電話會議，絕對沒外洩購併案訊息，不知道丈夫及婆婆進場買股，她名下也沒買進漢微科股票，願接受測謊。檢方比對2人說詞，去年9月僅起訴許耀仁1人。

但全案經北檢依職權送高檢署再議後，高檢署審核後，認為邱、羅2人不起訴部分，偵查不完備，有其他事證需再釐清，去年10月發回北檢續查。

北檢重啟偵查後，仍認為邱、羅2人罪證不足，今天二度將2人不起訴處分。

(中時 )