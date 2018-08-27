嘉義》蕭淑麗完成參選嘉義市長登記 高呼不選藍不選綠

嘉義市議長蕭淑麗（左二）完成參選市長登記。（廖素慧攝）

友善列印
中時
嘉義市議長蕭淑麗（左）從市選委會專員張朝坤手中接過繳費收據，完成參選市長登記。（廖素慧攝）
嘉義市議長蕭淑麗完成參選市長登記，年輕支持者玩COSPLAY相挺。（廖素慧攝）
嘉義市議長蕭淑麗由前議長蔡貴絲、競總主委鄧慶田、總幹事黃秋澤議員等人登記參選市長足。（廖素慧攝）

年底嘉義市3合1選舉27日開始登記，退黨以無黨籍身分參選嘉義市長的議長蕭淑麗完成登記，她強調「一馬當先，一定當選」，高呼不選藍、不選綠，與其讓黨意綁架民意，不如選出真正代表民意的市長。

蕭淑麗強調她帶著競選總部成立時有上萬餘民眾及嘉義鄉親的祝福與鼓勵，由前議長蔡貴絲、競選總部主任委員鄧慶田、總幹事黃秋澤議員、嘉義市農會理事長劉明澄、嘉義市工業會榮譽理事長陳建言等士、農、公、商、工各界代表，以及眾多支持者陪同，27日上午9時到市選委會完成登記參選嘉義市第10屆嘉義市市長。

蕭淑麗表示，她今天「一馬當先，一定贏得勝利」，其讓黨意綁架民意，不如選出真正代表民意的市長，跳脫藍綠，不選藍、不選綠，未來要以嘉義市為優先，讓嘉義市邁開大步，急起直追，發起新經濟運動，讓嘉義人找回過去光榮歷史。

蕭淑麗從選委會專員張朝坤手中接過繳件收據，支持群眾大喊「凍蒜」，並有年輕人喜愛的COSPLAY（角色扮演）帶動歡樂、年輕朝氣的氣氛。

(中時 )

一張「英皇水災出巡圖」竟傳出PO… 台中》派系大老力挺！盧秀燕將登…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。