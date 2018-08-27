嘉義》蕭淑麗完成參選嘉義市長登記 高呼不選藍不選綠

2018年08月27日 10:20 中時 廖素慧

嘉義市議長蕭淑麗（左）從市選委會專員張朝坤手中接過繳費收據，完成參選市長登記。（廖素慧攝）

嘉義市議長蕭淑麗完成參選市長登記，年輕支持者玩COSPLAY相挺。（廖素慧攝）

嘉義市議長蕭淑麗由前議長蔡貴絲、競總主委鄧慶田、總幹事黃秋澤議員等人登記參選市長足。（廖素慧攝）

年底嘉義市3合1選舉27日開始登記，退黨以無黨籍身分參選嘉義市長的議長蕭淑麗完成登記，她強調「一馬當先，一定當選」，高呼不選藍、不選綠，與其讓黨意綁架民意，不如選出真正代表民意的市長。

蕭淑麗強調她帶著競選總部成立時有上萬餘民眾及嘉義鄉親的祝福與鼓勵，由前議長蔡貴絲、競選總部主任委員鄧慶田、總幹事黃秋澤議員、嘉義市農會理事長劉明澄、嘉義市工業會榮譽理事長陳建言等士、農、公、商、工各界代表，以及眾多支持者陪同，27日上午9時到市選委會完成登記參選嘉義市第10屆嘉義市市長。

蕭淑麗表示，她今天「一馬當先，一定贏得勝利」，其讓黨意綁架民意，不如選出真正代表民意的市長，跳脫藍綠，不選藍、不選綠，未來要以嘉義市為優先，讓嘉義市邁開大步，急起直追，發起新經濟運動，讓嘉義人找回過去光榮歷史。

蕭淑麗從選委會專員張朝坤手中接過繳件收據，支持群眾大喊「凍蒜」，並有年輕人喜愛的COSPLAY（角色扮演）帶動歡樂、年輕朝氣的氣氛。

(中時 )