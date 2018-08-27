永和分屍》逃菲嫌犯OZ起底！加州州立大學畢業 警研判：收入不穩販毒

永和分屍案嫌犯美籍白人孫武生，在台期間生活複雜，警研判可能收入不穩販毒，進而因買賣毒品糾紛涉入分屍案。（圖／資料照）

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中時電子報

加拿大籍男子Ryan永和分屍命案，警方昨逮捕涉嫌行兇的非裔美籍男子Ewart Odane Bent（30歲），與購買兇刀的雙重國籍吳姓男大生，另一名嫌犯綽號「OZ」的美籍白人男子孫武生，已潛逃至菲律賓。

據警方調查，孫男就讀美國加州州立大學洛杉磯分校，於2012年6月間畢業，就讀加州州立大學期間，曾加入該校的自治團體「西裔商會」HBS（The Hispanic Business Society）而HBS組織為加州州立大學拉丁裔學生會聯合會下的一個自製社團，參加成員必須是拉丁裔血統的學生成員，所以孫男是拉丁裔血統的美籍學生。

據《三立》報導，孫男大學時期就常參加各國學生聚會，因此認識許多亞洲國家朋友，大學畢業後經常到亞洲各地旅行，後來選擇來台灣發展開設刺青店，由於在台期間經常流連大台北地區酒吧與夜店，生活相當複雜，在他的臉書可看到不少與台灣辣妹親暱狂歡的合照。

孫男雖夜夜笙歌，但警方研判，他可能收入不穩定，加上交友圈多為旅台外籍人士，因此藉由吸大麻來拓展社交圈，並以販售大麻毒品增加收入，懷疑他頻繁搭機出國旅遊，可能藉此受託夾帶毒品闖關，也因買賣毒品糾紛而涉分屍案。

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(中時電子報)

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