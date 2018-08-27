台中》派系大老力挺！盧秀燕將登記參選

2018年08月27日 10:11 中時 陳世宗

「台中要改變、就投盧秀燕！」國民黨台中市長參選人盧秀燕下午3點10分，將帶著市民的期待，在鐵三角競選團隊主委江啟臣、副主委楊瓊櫻及競選總幹事顏寬恒等人陪同下，正式登記参選台中市長；前台中市議會議長張清堂及副議長張清照與全體黨籍市議員，及傳統紅、黑派要角等，將到場陪同力挺。

盧秀燕陣營指出，上個月民調顯示「海線是盧唯一弱勢區」，盧最近的重心都擺在大甲到梧棲的海岸線，紅派前議長張清堂、現任副議長張清照兄弟領銜加持，連辦幾場大型造勢活動。黑派顏清標系統早就動起來，尤其多場大甲鎮瀾宮的活動公開挺盧秀燕，海線民調回升「成績漂亮」！

原台中縣市地方派系力挺盧秀燕，24日還在大甲區致用高中舉辦「原台中縣支持盧秀燕誓師大會」，前立法院長王金平、前台中縣長廖了以、黃仲生，前台中縣議長林敏霖、顔清標；台中市議長張清堂，以及國民黨藉議員候選人，與市長候選人盧秀燕一起向海線鄉親懇託，獲得海線民眾的熱烈支持！

「您的一張選票，可以讓海線更好、台中更好；請全力支持盧秀燕及藍軍所有的候選人！」台中縣紅、黑派要角全力懇託鄉親市長支持盧秀燕；今天下午3點10分，將動員陪同盧秀燕登記參選市長，以具體行動展現力挺盧秀燕進軍市府帶領台中市邁向新未來！

(中時 )