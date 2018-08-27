長頸鹿寶寶「麥照」腳傷漸癒！可站立賣萌喝ㄋㄟㄋㄟ

2018年08月27日 10:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

感謝大家為長頸鹿寶寶集氣！漸漸恢復健康！歡迎大家來看可愛的牠！6月14日出生的長頸鹿寶寶「麥照」，由於疑似左前趾關節變形等因素，無法在短時間內自行站立行走，錯失由媽媽自行哺育的機會。二個多月來，在獸醫師和保育員不分晝夜、悉心照顧下，長頸鹿寶寶「麥照」總算慢慢順利長大。

8月份起，保育員會視天氣狀況等條件，在平日大約上午10點至下午2點的區間，酌量安排「麥照」到長頸鹿戶外活動場去玩耍。讓「麥照」和媽媽「小麥」、阿姨「麒麟妹」及來到此處休養的查普曼斑馬母女「華玲」、「玲瓏」，共享戶外美好時光!

「麥照」初到戶外活動場時，因為個性比較保守謹慎，在新環境會不時地東張西望、四處察看。（台北市立動物園提供）

「麥照」初到戶外活動場時，因為個性比較保守謹慎，在新環境會不時地東張西望、四處察看。阿姨「麒麟妹」似乎比媽媽「小麥」還貼心，一直隨伺左右，認真關注著「麥照」的各種舉動。

而斑馬母女「華玲」、「玲瓏」則很好奇新成員的到來，非常想認識新朋友，但才剛準備靠近嗅聞「麥照」，阿姨「麒麟妹」立馬察覺，並展現親情，趨近「麥照」進行護衛動作，斑馬母女也趕緊識相地移動到安全距離外，絲毫不敢越雷池一步，彼此保持著最佳的安全距離，以維持良好友善關係。

保育員會視天氣狀況等條件，在平日大約上午10點至下午2點的區間，酌量安排「麥照」到長頸鹿戶外活動場去玩耍。（台北市立動物園提供）

才二個月多大的「麥照」，目前仍是由保育員們輪班留守陪伴照護，每天五次定時定量餵奶之外，保育員也會送上新鮮的樹葉給「麥照」享用，從桑樹葉、咸豐草、苧麻葉、地瓜葉及山黃麻葉等多樣化的選擇。

「麥照」現階段已會自行採食樹葉，尤其嫩嫩的桑樹葉可是牠目前的最愛喔！在動物園團隊無微不至的照顧下，「麥照」的體重已經由出生時的72公斤、穩定增加到133公斤；身高也由180公分、成長到接近220公分。

如果大小朋友有機會平日來到非洲動物區的長頸鹿戶外活動場，不妨可以停下您的腳步，觀察「麥照」在群體生活的表現！保育員說，近期還有機會可以在長頸鹿戶外活動場現場目睹保育員幫「麥照」餵奶的真實情境!邀請大家一同來陪伴及見證「麥照」的成長歷程喔！

(中時電子報)

阿姨「麒麟妹」似乎比媽媽「小麥」還貼心，一直隨伺左右，認真關注著「麥照」的各種舉動。（台北市立動物園提供）