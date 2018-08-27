台北》李錫錕搶頭香選市長 要散盡家財回饋社會

2018年08月27日 10:23 中時 張立勳

年底9合1大選北市選委會27日開放登記，台北市長參選人李錫錕搶下頭香，李強調，台北市現在的氣氛像醫院、馬戲團，他要把氣氛變成「運動場」，這是他參選最大心願。

年底台北市長選舉，除了競選連任的台北市長柯文哲，還有國民黨市長參選人丁守中、民進黨參選人姚文智與李錫錕，今早開放登記，李錫錕第一個登記參選，上午前預計還有丁守中會登記。

李錫錕表示，台北市長不但要面對現實、解決問題、執行政策，更重要的是要製造夢想，他要製造夢想、氣氛，台北市現在的氣氛很像醫院把大家當成病人、很像馬戲團，他要把北市氣氛變成「運動場」，讓市民都當成運動員、觀眾，互相加油、鍛練身體、奪取金牌，這是他參選最大心願。

李錫錕還說，他沒有組織資源，最重要的是個人人格特質，如果引用第二次世界大戰邱吉爾的話，就是口頭表達、演講能力，邱在23歲講過一句話，人天賦本能最重要就是演講，語言表達本能，影響力比國王還偉大，可以讓沉默、沮喪、悲觀的人民從懷疑、沒有反應到慢慢注意至完全贊同，盼效法邱吉爾改變社會。

他指出，市民現在都有一個Feeling就是很嘔、很悶，覺得沒有希望，所以市民才會想看馬戲團表演、到醫院檢查身體，這是不對的，生命力要鍛練，他運動了幾十年，一個市長製造氣氛很重要，一個奸詐的人、悲觀的人、沒有信心的人，整個國家社會氣氛會被傳染。

李錫錕強調，以他這樣大的年齡，做這樣大的冒險，「我敢」是他的特質，在台大學生對他都有共同的認識。

登記過程中，李錫錕的資料出了一點問題，不過他指出，1977年拿到紐約大學政治學博士學位，因為當時沒有外交部認證，現在要補認證，但向大家保證絕不是假的，因為靠這學歷在台大教了40年的書。

對於第一個登記，李錫錕說，他平常心看待，不相信搶頭香，今天開始就今天登記，不介意是否是吉時。

至於保證金要200萬，李錫錕說，他現在是獨居老人，父母、妻子都過世了，沒有小孩，祖先給他的一點財產拿去抵押了，就算把財產全部弄光，也不會對不起祖先，但不能對不起把他養大讓他有機會貢獻一輩子的國家社會，用這樣的心情孤注一擲、散盡家財，政治讀了10年、教書40年的心得回饋給國家社會。

最後，李錫錕希望不要再打口水戰、耍嘴皮，好好的讓候選人之間提供政見辯論，盼每次選舉都能提供給國家社會榜樣。

(中時 )