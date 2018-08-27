豪雨加地震 台南道路震出50公尺裂縫

台南市仁德區二仁路三爺宮溪旁的防汛道路，突然出現一條長達50公尺的裂縫，水利署第六河川局獲報立即調動怪手、預拌混凝土車修補。（洪榮志攝）

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連日豪雨加上地震，導致台南市仁德區二仁路三爺宮溪旁的防汛道路，突然出現一條長達50公尺的裂縫。水利署第六河川局27日上午獲報前往現場會勘後，研判堤防沒有任何開裂，除立即調動怪手、預拌混凝土車修補裂縫，也以混土塊保護堤防基角。

橫跨仁德、永康、東區及南區的三爺宮溪，近年來每逢大雨即易水位快速暴漲，進而導致仁德太乙工業區附近永康大灣地區淹水災情。歷年來政府也花了不少錢整治排水，但效果仍有限。

27日上午，緊鄰三爺宮溪堤防的防汛道路，突然出現一條長達50公尺、寬3至5公分的裂縫。附近民眾發現後，通報管轄的第六河川局前來處理，先以帆布加蓋避免雨水繼續流入後，再調動怪手、大型預拌混凝土車將防汛道路的裂縫補起來，並將5噸的混凝土塊放在堤防基角。

第六河川局長邱忠川表示，出現裂縫的地點，位於仁德區二仁路一段491巷三爺宮溪的防汛道路，研判應是連日豪雨加上昨晚的地震所致。由於土壤在連日豪雨後軟弱，加上車子壓密後就會開裂，加上又碰到地震，才會出現這條長達50公尺的裂縫。

不過，邱忠川也強調，經仔細勘查後，堤防並沒有開裂，研判安全無虞。但為進一步保護堤防，該局也在堤防基角置放混凝土塊作為保護之用。

(中時 )

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