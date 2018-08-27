秦偉涉性侵案判8年 檢：秦惡性重大判太輕 將提上訴

2018年08月27日 10:45 中時 陳志賢

藝人秦偉被控性侵案，台北地院日前依3個強制性交罪判處秦偉徒刑8年，台北地檢署上周已經收到判決書，決定上訴。檢方認為，出面指控遭秦性侵的被害人多達8人，但法院卻僅認定3人遭性侵，秦偉惡性重大，本周將提起上訴。

至於秦偉委任律師，也在聆判時強調，秦偉在道德感確實有問題，但不見得犯罪，一定會上訴。

秦偉1998年上綜藝節目遭灼傷，2002年拿下廣播金鐘獎最佳主持、最佳綜藝節目與最佳非商品類廣告獎，前年因涉性侵案件，接連再被爆「白龍王商品斂財」、「投資致富全是假」、「詐財逼死好友」等不堪過往，在案發至今770天來，他無法見容演藝圈，也人間蒸發。

藝人秦偉涉性侵遭起訴，台北地院8日將他判處應執行刑8年。 （本報資料照片）

秦偉2016年被女造型師踢爆性侵，隨後引發當年14歲女粉絲、17歲等2名少女在內的8名女子出面指控，台北地檢署依10個強制性交罪起訴秦偉，合計求刑41年。

台北地院審理後認定，秦偉利用在演藝圈具有相當知名度、影響力及社經地位，再利用機會對被害人強制性交。秦偉對女造型師、女編劇及女粉絲3人犯下強制性交罪，就秦偉所犯3個強制性交罪各判處徒刑4年，應執行徒刑8年。其餘被害女子的指證不足和矛盾，諭知無罪。

北檢上周已經接到判決書，檢方對判決理由不服，認為遭秦性侵的被害人多達8人，但法院卻僅認定3人遭性侵，秦偉惡性重大，依法將提起上訴。

依據刑事訴訟法規定，「上訴期限為10日，自送達判決書後起算」，因此北檢將在本周對秦偉提起上訴。

(中時 )