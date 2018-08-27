學校申請兵力清理校園 國軍援助救災延後

2018年08月27日 11:26 中時 程炳璋

北區公園國小樹倒多棵，校方忙著動員清理樹枝。（公園國小提供）

台南市安南區歷經822豪雨，安佃國小一度泡在水裡，校內地下室淹水20公分，多間教室進水，北區公園國小10餘棵樹木倒塌，眼見開學在即，兩校27日申請兵力協助整理家園，但又逢大雨，國軍救災延後。

安佃國小有290位國小學生，位在海佃路四段，在台南822豪雨中水淹成災，全校一度浸泡在水裡，教室、廁所、地下室、廚房與體育器材室都進水，其中地下室進水達20公分，另有一棵桃花心木倒塌。

眼見即將開學，25日雨勢稍歇，大水逐漸退去，安佃國小發動老師、志工返校協助清理，仍無法一日清完。

校園內27日積水已退了大半，雖然又下起大雨，正逢班級返校日，部分返校的小學生們加入幫忙，與老師一起整理校園環境，目前清理大半處校園。

北區公園國小教室未進水，操場則積水5公分，棒球隊的練習架與游泳池遮雨棚皆傾倒，校園因植栽多，不少樹木倒塌，校內布滿落葉，同樣面臨開學，校方評估需要大量人力清除樹枝落葉，且擔心引發登革熱疫情，校園事後需消毒防治，27日申請兵力協助。

台南市舊市區僅安佃、公園兩校申請國軍協助清理校園，不過27日大雨造成永康交通中斷，國均表示進到市區校園救災的進度可能延後。

(中時 )