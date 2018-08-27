台中》綠智庫民調：42：33.5 林佳龍贏盧秀燕

立場挺綠的台灣世代智庫今天公布年底台中市長選舉民調，林佳龍支持度為42%，盧秀燕33.5%，兩人差距8.5個百分點。（陳世宗攝）

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立場挺綠的台灣世代智庫今天公布年底台中市長選舉民調，林佳龍支持度為42%，盧秀燕33.5%，兩人差距8.5個百分點。有過半民眾看好林佳龍會當選，僅28.1%民眾看好盧秀燕選情。

台灣世代智庫今天召開記者會公布「2018選舉定期民調：台中市」民意調查結果，執行長洪耀南表示，此次調查特別針對兩位候選人執政能力進行系列評比。

在治理能力方面，40.4%的市民認為林佳龍較有能力治理台中市，認為盧秀燕較有能力的民眾佔26.8%。40.8%民眾認為林佳龍較了解市民需要，認為盧秀燕較了解的比例佔8.8%。

在問題的解決方面，39.2%的民眾認為林佳龍較能解決市民問題，認為盧秀燕較有能力者佔29.4%。42.5%民眾認為林佳龍較能為市民爭取福利，31.7%認為是盧秀燕較有能力。39.6%民眾認為林佳龍較能改善市民生活，認為盧秀燕較有能力者佔32.1%。

針對林佳龍的施政滿意度，有50亦即半數市民表示滿意，不滿意的民眾佔39.4%，52.5%的民眾認為與四年前相比，台中市有進步，認為沒有進步的受訪者佔37.1%。

洪耀南表示，整體而言，洪耀南表示，本次調查顯示，林佳龍支持度為42%，盧秀燕支持度為33.5%，兩人差距8.5個百分點。看好度方面，過半民眾看好林佳龍會當選(50.3%)，僅28.1%民眾看好盧秀燕選情。

本次調查訪問時間在8月24日至25日晚間及假日下午，成功訪問1,079位居住台中的成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.98%。

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