雲林》李進勇陪同 林慧如登記參選市長淚流滿面

2018年08月27日 10:48 中時 周麗蘭

林慧如登記完後淚流滿面。（周麗蘭攝）

民進黨徵召的斗六市長參選人林慧如，27日在縣長李進勇陪同下完成登記。林慧如笑著辦登記手續，辦完手續淚流滿面。李進勇表示，林慧如若當選市長，一定會令市民刮目相看。

林慧如27日上午9點前往斗六市公所登記，縣長李進勇全程陪同，縣議員李建昇、江文登、周秀月前往打氣，展現團結氣勢。

用印時林慧如打趣說「我來應徵工作」、「我是很認真應徵」，戶籍地址一度寫錯。林完成登記時，李進勇向她伸手說「一起加油！」她卻低頭淚流滿面，曾參選本屆市長落選的前斗六市代表會主席許百芳上前擁抱。

林慧如表示，「很怕看到這種場面，責任太重了」，選舉場面令她想起對父母的愧疚，以前忙於工作沒時間陪父母，卸任有時間了，父母也不在了。林慧如說，她有以前職場經驗，若當選工作就是做不完，但她會努力。

縣長李進勇表示，黨內對林慧如全心全力支持，大家都很期待也很興奮，如果她能擔任六市長，絕對有辦法開啟新的一頁，市民對她的執政一定會刮目相看。

民進黨內無人登記參選斗六市長，李進勇二月間力薦曾任兩屆古坑鄉長、當時擔任縣府農業處長的林慧如參選，林徵詢多方意見後點頭，五月間民進黨公布徵召，她辭官參選。

(中時 )