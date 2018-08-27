不重視基礎學術研究？ 陳良基：投入不手軟

2018年08月27日 11:21 中時 林志成

科技部長陳良基上任後，學術界質疑他不重視基礎學術研究。科技部今表示，明（108）年各學術司研究經費計243.7億元，較今年243.6億元微幅增加，但比106年多出多出26.4億元。科技部長陳良基表示，對於基礎研究的投入「不手軟」、且有求必應，怎可能不重視。

明年中央政府部門（科技部、經濟部、中研院等）科技總經費1190億元中，包含國庫支應的981億元年度科技預算、187億元前瞻基礎建設計畫特別預算，以及由行政院國家科學技術發展基金結存支應的22億元。

在1190億元中，科技部明年共編列546億元，較今年成長2.4％。若以執行機關別來看，科技部本部共410億元（含科發基金405.2億元、一般行政4.8億元），國研院、同步輻射中心及防災中心等3個法人共94億元，3個科學園區管理局共42億元。

明年科技部本部關於科發基金預算共有405.2億元，其中配置各學術司用於支持研究的經費共243.7億元，比今年243.6億元有微幅成長。相較於105年度的223.2億元、106年度的217.2億元，科發基金預算已連續2年增額20億元支持學術司的研究經費，顯見政府對各領域研究的重視。

陳良基說，他擔任科技部長後，一個重要的任務是「打底基礎研究」，因此這兩年來，對於基礎研究的投入不手軟，而且有求必應，只要學者提出來，審查後認為有必要者，一定全力支持。

對於學者提出基礎研究計畫，陳良基說，今年起，無論申請是否通過，所有申請案的審查意見均全數提供予申請人參考；申覆案的審查委員全部重新選任，原委員不再參與申覆審查；另為加強計畫審查的公開透明，科技部已主動公開學門召集人、複審委員及初審委員之名單，供各界檢視。

科技部提出新審查辦法後，是不是有些學者的計畫未獲通過，因此心生不滿？陳良基表示，連續3年有申請到研究計畫經費，今年突然沒有申請到的學者，大約1000人，跟往年差不多。不過他坦承，因為推動年輕學者養成計畫，因此對一些年紀較大學者的申請案確實有一點影響。

陳良基上任後，不斷宣導AI（人工智慧），因此被外界稱為「AI部長」，學界擔心基礎研究經費被AI計畫排擠。不過陳良基說，明年人工智慧與創新卓越中心經費才15億元，相較於其他國家，實在很少。

(中時 )