攝「淫」師誘騙招待遊歐 性侵小模判刑4年定讞

業餘攝影師藉口到招待到歐洲遊玩拍照，將小模約到家中性侵。（示意圖/達志影像）

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中時

退休無業的彭姓業餘攝影師，因曾多次僱用一名外拍女模特兒拍照而熟識對方，他藉口到招待她到歐洲遊玩拍照將對方約到家中性侵，犯後他辯稱是性交易還誣指對方精神異常，最高法院斥責彭男絲毫未見悔悟之心，依強制性交罪將他判刑4年定讞。

60多歲的彭男自稱大學法研所肄業，他從2014年10月起以每次攝影費用5000元到6000元的代價，6度僱用被害人擔任名拍模特兒，拍攝以內衣或角色扮演為主題的照片，隔年9月他告知對方將前往歐洲1個月，並表示願支付她赴歐旅費，且約對方到他家中外拍。

彭男因無工作外的肢體接觸行為，因而取得小模的信任，2015年10月他傳送機票訂位的截圖給她，再將她載往台北市信義區別墅家中性侵，小模受侵害後趁隙跑到廁所傳LINE給男友求助，再以手機GPS定位記下彭男車號，離開彭的住處後向警方報案。

事後，彭男否認性侵，還說小模的手機壞掉，他答應送她一支全新的iPhone手機作為性交易對價，強調2人是合意性交，但遭被害人否認；法官審酌被害人被性侵後第一時間向男友告知，且被彭男送回家後，隨即到醫院驗傷、報案，不採信彭男合意性交的辯詞。

歷審認為，彭男自稱法學碩士肄業，卻知法犯法，利用涉世未深小模的信任，侵害她的性自主權，他犯後矢口否認犯行，迄今未與被害人達成和解，犯後沒有悔意，將他判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )

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