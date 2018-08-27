永和分屍》非裔兇嫌輕易分屍 原來他曾是「美國藍波」

2018年08月27日 11:20 中時電子報 張國欽

震驚全台的加拿大籍男子顏柏萊遭人殺害分屍案，警方昨逮捕一名非裔美籍嫌犯Ewart Odane Bent，據了解，Bent曾在美國陸戰隊服役，曾隨部隊待過沖繩，美國陸戰隊2008年在日本沖繩基地報導中，有提到他當時對感恩節活動的看法，他還曾將照片登錄到模特兒網站，對自己的身材相當有自信。

據《蘋果》報導，Bent來台1年多，在補習班擔任外語老師，先後在奇異鳥美語幼兒園林口分校、新莊四維總校教英文，近年則多在新莊區富國路懷恩升高中文理補習班任教，偶爾住在懷恩補習班提供的宿舍，和鄰居互動不錯。

新莊補習班附近飲料店老闆則說，去年8月開店時就常看到Bent到店內買飲料，但因自己不懂英文，都是Bent以比手劃腳的方式表達要購買飲料，不過他看起來是很正常的外國人。

永和分屍案兇嫌美籍非裔Bent，曾是美國陸戰隊隊員，也曾將照片登錄過模特兒網站，如今在媒體曝光的卻是「殺人凶嫌照」。（中時資料照）

Bent落網後供稱，他常睡在另一名涉嫌殺人美籍男子OZ（孫武生）的刺青店內沙發，另與涉嫌購買兇刀的雙重國籍吳姓男大生，曾是在夜店擔任安管的同事，但老闆認為，他對客人態度有點粗魯，情緒管理也不佳。

(中時電子報)