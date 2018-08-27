維持10年聯合國不提案 涉外人士：提案衝撞不見得正面

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中時

第73屆聯合國大會9月18日登場，涉外人士表示，今年將維持自2009年以來不提案的做法，提案是兩面刃，從內外環境考量後，今年以「溫和理性」的正面訴求正體效果較好，若以衝撞方式固然獲國際社會的關注，可是這些關注有時不全然是正面的。

今年我方聯合國推案仍維持去年作法，包含在聯合國開議前請友邦聯合國常任代表致函、洽請秘書處或在聯合國總辯論大會上聲援台灣。此外，也會在聯合國大會召開期間舉行研討會，及環保署發布落實永續發展目標的關鍵報告。

今年美國及日本等重要國家對於我推動聯合國案的態度，涉外人士指出，基本上世衛組織與聯合國性質不同，他們會依據相關狀況作出做合適的動作，我方將持續和理念相近國家做深度溝通。當然希望美國能夠做更多動作。

至於我方預期17國友邦進洽及致函情況，涉外人士坦言，友邦致函或進洽都不要視為理所當然，「他們也有他的苦衷」，他們幫台灣不是沒有壓力，壓力一直存在，相信對岸在幕後也有一些動作，但友邦會在權衡相關因素後，做出合適方式。

今年我國推動聯合國案主要三大訴求，第一，台灣人民應與全世界的其他國家人民一樣，享有同等權利，聯合國應解決台灣2300萬人民遭排除在外的情形；第二，聯合國不應剝奪我國人民進去聯合國參訪及出席會議的基本人權，以及我國籍媒體採訪聯合國相關會議的平等權利；第三，聯合國應確保台灣享有平等、有尊嚴、參與實現聯合國永續發展目標等相關會議機制及活動權利。

(中時 )

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