台中市議員王立任呼籲沙鹿舊區公所活化利用

市議員王立任質詢時，建議市府推動環保葬禮資訊平台整合化！（陳世宗攝）

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台中市議會第2屆第8次定期會，27日進行業務質詢，抽到一號的市議員王立任進行質詢；針對環保葬禮及舊沙鹿區公所活化再利用提出建議。民政局長游湧志表示，對於議員建議的資訊整合平台等會在未來規畫辦理。

王立任議員首先就台中市政府推動環保葬禮對民政局長做出建言！王立任表示，市府推動環保葬禮雖立意良善，但目前對於一般民眾來說接觸環保葬禮的管道太少，而處理程序也稍嫌複雜，讓忙於治喪的民眾對於環保葬禮的接受度不會太高，希望民政局可以成立一個資訊整合平台，簡化相關的行政程序，多站在家屬的立場上思考，增加民眾申請環保葬禮的意願。

游湧志表示，台中市政府在推行環保葬禮僅三年左右，確實有許多地方需要改進，在推動與宣傳的部分，除了生命禮儀處之外，戶政與衛生單位也要多與民眾宣導環保葬禮，對於議員建議的資訊整合平台，也會在未來規畫辦理。

王立任也對舊沙鹿區公所辦公大樓的活化再利用提出建議！王立任表示沙鹿區公所在搬遷到目前的新址後，舊的辦公大樓曾有商家進駐，但在商家撤出後，目前處於閒置的狀態，而在沙鹿區有許多里目前欠缺活動中心；舊沙鹿區公所也能與社區發展協會合作成為關懷據點。

王立任強調，上個會期市長答應的沙轆社文化促進會成立文化館一案，目前也在為場地而苦惱，希望沙鹿區公所這邊可以好好的來規劃利用。

(中時 )

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