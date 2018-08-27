花蓮》爆不和！民進黨籍劉曉玫登記參選 2戰將臨陣落跑

2018年08月27日 11:41 中時 許家寧

2名議員臨陣落跑，黨內大老盧博基（左三）臉色相當不悅。（許家寧攝）

花蓮縣議員劉曉玫（中）今登記參選縣長，將對決國民黨立委徐榛蔚。（許家寧攝）

民進黨立委蕭美琴（前排左一）、國策顧問盧博基等人陪同黨籍參選人登記，展現團結氣勢。（許家寧攝）

劉曉玫率黨籍參選人沿街拜票，展現必勝決心。（許家寧攝

團結蒙陰影﹖花蓮縣年底五合一大選登記首日，民進黨籍縣長參選人劉曉玫「搶頭香」，今在綠營大老盧博基陪同下，與黨籍議員參選人前往登記參選，展現團結氣勢，不過議會同事施金樹、游美雲臨行前卻選擇「神隱」，讓盧博基氣得放話「沒來嘸要緊！」

年底縣市長選戰正式進入到短兵相接的階段，國策顧問盧博基、立委蕭美琴27日上午9點陪同劉曉玫與現任議員莊枝財、黃振富、議員參選人張美慧、郭應義、傅國淵及花蓮市長參選人張千駿等人，以步行方式「前進縣府」至縣選委會登記參選。

不過花蓮縣議會民進黨團總召施金樹，第三選區女議員游美雲遲遲不見人影，綠營現任議員「四缺二」，黨內不和傳言正式浮上檯面，讓花蓮縣黨部臉上相當無光，盧博基被問到還一度語塞，臉有慍色說，都有通知他們「彼個唷，沒來沒要緊啦！」。

「花蓮王狂賣縣產，建設卻比台東慘。」劉曉玫表示，雖然縣長傅崐萁不斷強調其施政成績，花蓮經濟就業狀況卻每況愈下，反觀台東觀光產業突飛猛進，即便陸客減少，旅館住房率仍超越花蓮，花蓮縣府卻只會抱怨陸客不來，卻不想做觀光基礎建設。

劉曉玫表示，花蓮年輕人找不到好工作，只能飄向外地，導致隔代教養問題更加惡化，她當選後一定認真解決花蓮的經濟和就業問題，逐漸提昇青年的薪資待遇，讓年輕朋友看得到家鄉的希望，只要縣長輪替換人做，花蓮就有進步的一天。至於國民黨縣長參選人徐榛蔚則預計29日上午10點登記。

(中時 )