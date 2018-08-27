南台灣鐵票倉恐崩盤 他提拯救民進黨妙招被大吐槽

2018年08月27日 11:26 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨執政後，民調持續下跌，近日中南部淹水更讓外界關注，是否會影響選情。然而，有網友說若要拯救民進黨選情，只需要蔡英文一聲令下不讓姚文智登記參選，並承認他的表現不達選民、民進黨期待，並立即對所有選民道歉，「我認為會快速拉抬選情而且可以快速提升全台選情」。該網友的見解引來議論，也有許多人吐槽。

前幾天熱帶性低氣壓挾帶暴雨侵襲南台灣，台南、高雄兩地更有多處淹水。國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前曾質疑，高雄市府花12年，砸303億元建造15座滯洪池，水都流到馬路上了嗎？說好的打造高雄「海綿城市」在哪裡？國民黨台南市長參選人高思博也猛轟台南市治水不力，提出未來補助低窪每戶1萬5000元購置防水閘門。由於這兩處向來被認為是民進黨鐵票倉，因此有許多人認為這次淹水將會衝擊民進黨選情。

此外，由於民進黨執政後，許多政策都不得民心，因此支持度持續下滑，各行各業都叫苦連天。且隨著選舉腳步近，有許多民調都顯示，國民黨與民進黨參選人的差距不大，外界都在關注民進黨在執政不力的狀況下，選民會如何用選票教訓國民黨。

對此，有網友在PTT發文指出，他認為只要蔡英文一聲令下不讓姚文登記參選，承認他的表現不達到選民的期待還有DPP的標準，並立即對所有選民道歉提出如此水準的台北市長候選人。他說不需要公開支持柯文哲，但要求台北市議員以選民的利益重於政黨利益，民進黨會全力輔助全台北市議員，且尊重台北市議員認為各自最佳的選法，「我認為會快速拉抬選情而且可以快速提升全台選情」。

對此，網友大多不認同，並表示「別想了，時間早就過去了，終須一戰」、「把勞基法修回來和廢物風電廢掉」、「投不投DPP和柯沒關係，是DPP執政兩年讓本人不會再投它一票」、「是真的爛，但我覺得提出姚文智這種更扯」、「勞基法給我修回來，還我7天假+1」、「風電真的是廢物 想到就頭痛」、「哪裡需要拯救 你以為DPP會大敗?想太多」。

(中時電子報)