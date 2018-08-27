東石鄉掌潭村仍淹水及胸 村民怒嗆小英：看不起選票？

2018年08月27日 11:32 中時 張伊珊

嘉縣東石鄉掌潭村內鄰近魚塭的魚，也隨著大水流出，當地居民預計至少損失700萬，欲哭無淚。（張伊珊攝）

已慘遭無情大水滅村嘉縣東石鄉掌潭社區，仍飽受淹水之苦，居民表示村內水深至少還有160公分。（張伊珊攝）

嘉義縣0823水患至今進入第5天，沿海地區仍有部分村落積水不退，加上受西南氣流影響，嘉縣市27日上午還下起陣雨，已慘遭無情大水滅村東石鄉掌潭社區，仍飽受淹水之苦，掌潭社區協會理事長林文達表示，村內水深至少還有160公分，直至26日揚言要抗議，政府才緊急調動多臺抽水機進駐，痛批逼得要「良民改作暴民」，嘲諷「政府終於醒了」。

多日忙著講電話商請抽水機，且協調社區居民撤離的林文達，早已講話講到失聲，仍與自救會成員顧守護家園，批評政府「眼睛瞎了、耳朵聾了」，直至27日上午看見經濟部水利署第5河川局派員前來關心，當面嗆聲「今天政府終於開始上班了」，認為花幾百億治水，根本毫無作用，村內到現在還是汪洋一片，水深及胸至少有160公分，村民已一無所有，被安置在收容所的老人家，都哭著要回家。

自救會成員為避免宵小趁機而入，因此這些天來都守在村莊附近，李姓居民5天都睡在車上，至今沒洗澡均以乾糧泡麵果腹，自嘲臺灣好像沒有一個地方叫東石鄉掌潭村，「蔡英文總統怎麼跨過掌潭，直接到布袋鎮勘災」，多位民眾齊聲氣憤質疑，難道是看不起這些選民的選票嗎？表示自己只剩1間空屋，什麼財產都沒了，每位漁民損失至少700萬，因此28日一定會走上街頭抗議，勢在必行。

對於26日嘉縣副縣長吳芳銘澄清，並非不關心掌潭村民一事，不少居民不以為然，質疑當天來10多分鐘，是能提供什麼協助？直到得知村民前往縣府抗議，才緊急調動多臺抽水機，但看村內水勢，村民預估至少還要10臺大型抽水機，抽個3天才抽得完，實在欲哭無淚。

(中時 )