BTC聚焦智慧生醫 佈局人才創新法規

2018年08月27日 11:47 工商 張語羚

今年BTC大會將於9月4～6日於臺北國際會議中心召開，以「聚焦生醫新智慧，共創產業新格局」為主軸，規劃五大議題，將就生醫產業前瞻趨勢、新創格局、科技人才、法規環境、引資策略等進行主題式引言討論。

行政院為加速生醫產業發展與成長，強化政策與資源統籌功能，於2005年起逐年召開「行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）」，針對國家生技醫藥政策與發展藍圖，提出重點議題及策略方向建議，作為部會署推動生醫產業之政策依循。

今年的會議議程，除延續去年BTC會議結論外，特別導入數位與再生醫療等新興科技，結合行政院「DIGI+方案」與人工智慧「AI行動方案」，精進生醫產業創新推動方案的內容，引領台灣生醫邁進數位醫療、精準醫療、大數據結合醫藥研發等領域。

本次會議有別於以往傳統議題內容，從跨域開發與系統整合的思維著手，研商未來產業發展策略方向，呼應政府施政著重於強化前瞻科技之應用發展，以提升整體競爭力。

為鼓勵異業結合與交流對話，今年擴大邀約規模，除海內外BTC委員、特聘專家、學研醫代表、生醫領域企業代表、相關部會首長等共襄盛舉，特別加入醫療單位與科技大廠代表，導引醫療和產業發展結合開發跨領域產品，並強調技術、服務與系統整合。也邀請跨國藥廠參與，藉由BTC增進外商公司對臺灣生醫施政重點的瞭解，增加國際合作與投資契機。

同時，特別邀請海外生技醫藥專家包括美國哈佛醫學院許益祥副教授、美國嬌生集團壯生醫療器材公司王亦嵐技術長、禮來公司楊俊彥全球資深醫藥總監等人，以國際觀點連結在地能量接軌全球；也邀請海外返國的產業專才分享心得建議，務實檢視延攬青壯世代人才之政策推動力道。

行政院科技會報辦公室表示，此次BTC會議延續去年的規劃，希望能多聆聽來自業界的建言，在27位發言專家的邀請上，產業界的人數超過一半以上，政府單位僅佔2成；期望產政學研醫攜手努力，以優質的環境生態系，開創我國生醫產業新格局。

(工商 )