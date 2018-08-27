東奧正名成員要求簽連署書 柯P怒：很厭惡

2018年08月27日 11:44 中時 吳堂靖

由紀政發起的東奧正名活動，目標以「台灣隊」名義進軍2020東京奧運 ，力拚8月底前達到第2階段28萬份連署門檻，以期在年底公投，台北市長柯文哲也被要求簽署。對此柯不悅表示，心裡很厭惡，很不喜歡別人用暴力、脅迫的方式，要求其他人表達政治意見！

柯文哲27日上午上班等公車時，被東奧台灣正名行動聯盟成員要求簽下連署書，不過隨即被隨扈擋下，但柯文哲對此大動肝火表示，容忍是自由的基礎，但是自由是以不侵犯他人的自由為範圍，人民有表達政治意見的權利，但是同樣的，人民也有不表達政治意見的權利。

柯文哲表示，東奧證明是一個民間發動的活動，他是表達尊重，但很不喜歡其他人用暴力、脅迫、或是叫囂的方式要求人家要表達政治意見，在他心裡面很厭惡，但是東奧正名民間要推動，他還是尊重， 但作為台北市長台灣重要城市首長，還是會以中央政府的態度作為決定基準。

媒體追問是否蔡英文總統不簽，他就不會支持？柯文哲則大打太極稱，不是啦，還是一樣啦，特別是涉外事務，在一個程度上，還是以中央政府的基調作為原則。

媒體詢問是不是擔心表態、簽了會被貼上台獨標籤？柯則表示，這是國家一個很大問題，在政治上勤政、愛民、清廉，這種政治價值沒有人注意，卻 每天在統獨上打轉，看了很討厭！

(中時 )