前鄉鎮長力挺 無黨籍秀水鄉長參選人林英嘉戰完成登記

無黨籍秀水鄉長參選人林英嘉(左2)在妻子、父親與大批支持者陪同下，一早前往公所完成登記參選搶頭香，左為前鄉長余德炎。(謝瓊雲攝)

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林英嘉為彰化農田水利會會務委員，多名前鄉鎮長、水利會成員幹部都專程請假相挺。(謝瓊雲攝)
林英嘉為彰化農田水利會會務委員，多名前鄉鎮長、水利會成員幹部都專程請假相挺。(謝瓊雲攝)
林英嘉上午率先完成參選登記成為秀水鄉長候選人，主打不分藍綠只為秀水，呼籲鄉親「英明選擇、嘉分秀水」。(謝瓊雲攝)

彰化縣五合一大選參選登記作業27日正式開跑，選情三強鼎立的秀水鄉，一早8點半，出身農田水利會系統的無黨籍鄉長參選人林英嘉，在多名前鄉鎮長、大批支持者陪同下，步行至秀水鄉公所搶頭香登記，盼能拔得頭籌、贏得好彩頭。

在秀水鄉前鄉長余德炎、福興鄉前鄉長陳文福、二林鎮前鎮長傅黎興、竹塘鄉前鄉長劉重華，與彰化縣前議員蕭博修陪同下，馬興社區馬興戰鼓隊鼓聲隆隆，支持者近300人浩浩蕩蕩陪同，一路步行至秀水鄉公所集結。並在進入公所登記前，與妻子、父親攜手接受支持者齊聲高呼「凍蒜！」

49歲林英嘉是資深水利會會務委員，亦是秀水鄉在地印刷業者，長期關心地方事務，因此彰化農田水利會全力支持，除了擔任主席的蕭博修，水利會各科室主管、委員和小組長等也都專程請假陪同登記。

余德炎表示，藍綠長期惡鬥、建設停滯不前，令人生厭，是時候應該覺醒、改變，讓肯做事的年輕人出頭！他強調會將自身經驗提供林英嘉參考，希望能為秀水鄉政帶來改變。

林英嘉表示，英明選擇、嘉分秀水；不分藍綠，只為秀水。很感謝許多政治前輩到場力挺，相信許多鄉親已經厭惡藍綠長期以來把持政治，希望不分政黨，選擇真正為人民服務的人。

另外有意問鼎秀水鄉長寶座的，除了尋求連任的現任民進黨籍鄉長梁禎祥，還有國民黨提名的現任鄉代會主席陳文欣。

(中時 )

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